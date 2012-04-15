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Dünya

‘Yunanistan Balyoz’a müdahil olmalı’

Yunanistan’ın Balyoz davasında müdahil olarak yer alması gerektiği ileri sürüldü

15 Nisan 2012 14:03

Yunan hukukçular, Balyoz davası iddianamesindeki iddialardan ülkelerinin de zarar gördüğünü söyleyerek davaya müdahil olması gerektiğini söylediler

Yunanistan’da yayımlanan haftalık Paron gazetesinin manşetinden verdiği haberde, adı açıklanmayan “saygın hukuk çevrelerinin” analizi büyük ses getirdi. Gazeteye konuşan analistler, “Yunanistan’ın, sanık sandalyesindekilere atfedilen suç içeren eylemlerden onurunun rencide edilerek zarar gördüğü, kendisine karşı çıkarma teşebbüsü söz konusu olduğu için davaya müdahil olarak faal şekilde katılma ve tüm yasal haklarını saklı tutma hakkına sahip olduğunu” söyledi.

Paron gazetesi, Balyoz iddianamesine göre söz konusu planın Yunan milli egemenliğinden şüphe ettiğini ve   Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye hakaret içerdiğini iddia etti.


‘Adalarımızı işgal öngörüyor’


Gazete, “hukukçulara” göre Yunanistan’ın Türkiye’deki Balyoz duruşmalarına müdahil olarak katılarak tezlerini güçlendirebileceğini ve suçluların cezaya çarptırılmalarını talep edebileceğini belirtti. “Balyoz planı ülkemize çıkarma, adalarımızı işgal ve çatışma öngörüyordu” ifadesini kullanan gazete, iddianamede “‘Oraj’ ve ‘Suga’ isimli planlarla hava sahası ve kıta sahanlığı konularında Yunanistan’ın taciz edilerek iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır” denildiğini hatırlattı.

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