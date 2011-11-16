-Yunanistan Avro Bölgesi'nde kalmaya kararlı ATİNA (A.A) - 16.11.2011 - Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, ''ülkesinin Avro Bölgesi'nde kalmak için ne gerekiyorsa yapacağını'' söyledi. Venizelos dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ''Yunanistan'ın her zaman Avro Bölgesi'nin üyesi olarak kalması için şimdi yapmamız gerekeni hızlı, sorumlu şekilde yaparsak Avro Bölgesi'ne ve kendimize yardımcı olacağız'' dedi. Avrupa Birliğinin (AB) kurtarma mekanizmalarının krizin aşılmasında etkili olup olmayacağı konusunda şüpheler bulunduğunu ifade eden Venizelos, yeni hükümetin gelecek yıl başına kadar vergi sisteminin gözden geçirilmesi planlarını sunacağını belirtti. Yunan hükümetinin büyümeyi desteklemek için girişimlerde bulunması gerektiğini de vurgulayan Venizelos, ''Önemli konu finansal sektörün likiditesini sağlama almak. Bu, bizim işsizliği kontrol altına alma, resesyonu sona erdirme mücadelemizde ve 2013 yılında olumlu büyüme oranlarını yakalamamıza yardımcı olacak'' diye konuştu.