Yunanistan atıyor, Türkiye alıyor





Yunanistan, Türkiye'nin alacağı denizaltılardan kurtulmaya çalışıyor.





Türkiye'nin geçen yaz sipariş verdiği U-214 tipi denizaltılarını Yunanistan'ın gözden çıkardığı ve satmak istediği ortaya çıktı. Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Almanya'dan satın aldığı bu denizaltıları teknik sorunlar nedeniyle kullanmadığını açıklamıştı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Temmuz 2008'de toplanan Savunma Sanayi İcra Kurulu (SSİK) Alman HDW firması tarafından üretilen denizaltılardan 2,5 milyar euro bedelle 6 tane alınmasına karar verdi. Denizaltıların 2015 yılından itibaren yılda bir tane teslim edilmesi istendi.



Yunanistan ve Güney Kore'nin aynı denizaltıdan sipariş vermesi U-214'ü başta tercih edilir hale getirirken Yunanistan'dan gelen haberler alım kararı için eleştiri kaynağı oldu. Buna göre Yunanistan ilk denizaltıyı denge sorunu nedeniyle beğenmediğini ve sorun çözülünceye kadar teslim almayacağını açıkladı.



Bunun üzerine savunma kulislerine Almanya'nın denge sorununu çözdüğünü ve Türkiye'de benzer sorunların yaşanmayacağı garantisini verdiği bilgisi yayıldı. Aradan geçen zaman içinde Yunanistan, denizaltılar için müşteri arayışına girdi. İddialara göre şimdi Yunanistan, Alman Kiel tersanelerinde hazır olarak bekleyen ilk denizaltıyı kullanmak yerine Polonya'ya satmayı düşünüyor.



ALMANYA AKSİNİ DÜŞÜNÜYOR



İsminin gizli kalmasıyla Hürriyet'e konuşan Alman yetkililer ise denizaltının performansında aslında sorun olmadığını, Yunanistan'ın mali gücünün düştüğünü ve denizaltıları daha ucuza almak için böyle bir yolu izlediğini savunuyor.





