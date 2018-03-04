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Deutsche Welle

Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Katrougalos darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayları karşılığında sınır ihlali sonrası tutuklanan iki Yunan askerinin takas edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

04 Mart 2018 18:02

Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikten sonra tutuklanan iki Yunan askerine karşılık Yunanistan'da iltica talebinde bulunan sekiz Türk subayın takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Cumartesi günü yaptığı açıklamada çeşitli medya organlarında yer alan takas iddialarını yalanladı.

Yunanistan resmi haber ajansı ANA’nın geçtiği habere göre Katrougalos, "Bu tamamıyla hayal gücü. Türkiye ile savaşta değiliz ki tutukluları takas edelim” dedi. Yunan askerlerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu haberlerinin Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, yaşanan durumun sınırlarda sıkça karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Askerler casusluk iddialarını reddederken, Yunanistan askerlerin iadesi için girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı.

AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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