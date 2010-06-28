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Dünya

Yunanistan askeriyesinde seks skandalı

Yunan siyasetçinin askere giden oğlu, Harp Müzesi'nin garajında porno yıldızı ile sevişirken yakalandı.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Yunan siyasetçinin askere giden oğlu, Harp Müzesi'nin garajında porno yıldızı ile sevişirken yakalandı.



Yunan Savunma bakanlığı son dönemlerde skandal üzerine skandal olaylarla gündemden düşmüyor.

Yunan Savunma Bakanlığı bu kez porno yıldızı Julia Aleksandratou’nun Atina’daki Harp Müzesi'nin garajında sevişmesini sorgulamaya başladı.

Müzenin kameralarını inceleyen Savunma Bakanlığı, Julia ile garajda sevişen kişinin askerlik görevini Harp Müzesi'nde yapan ana muhalefet partisi YDP’nin eski genel sekreteri Lefteris Zagoritis’in oğlu er Gerasimos Zagoritis olduğunu açıkladı.

Savunma bakanı Evangelos Venizelos, müzeden sorumlu subaylar hakkında soruşturma açarken, er Gerasimos Zagoristis’in Harp Müzesi'ndeki görevinden sınır bölgesine gönderileceği açıklandı.

Savunma Bakanlığı, bundan iki hafta önce de bir armatör ailesinin, yine müze olarak kullanılan tarihi AVEROF zırhlısında düğün eğlencesi düzenlenmesine izin veren subayları görevden almıştı.


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