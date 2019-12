Yunanistan askeri harcamalarını kısıyor

T24- Yunanistan şu anda Fransa ile maliyeti 2,5 milyar avroyu aştığı tahmin edilen altı adet FREMM fırkateyni satın almayı görüşürken, Almanya, Fransa ve diğer ülkeler, Yunanistan'ın ihtiyacı olduğunu açıkladığı 40 savaş uçağını bu ülkeye satmaya çalışıyor.



Savunma Bakanı Yardımcısı Panos Beglitis Associated Press'e verdiği demeçte, Atina yönetiminin, Fransa ile fırkateyn alımı konusunu görüşmeye devam ettiğini, ancak bu görüşmeler için bir süre sınırı olmadığını söyledi. Beglitis, ''Görüşmelerde ekonomik ve finansal durum göz önünde bulunduruluyor. Bu yüzden görüşmelerin tamamlanması için bir süre sınırımız yok. Görüşmeler açık uçlu'' dedi. Silah alımlarıyla ilgili görüşmelerin süresinin on yılı bulup bulmayacağına ilişkin soruya Beglitis, ''On yıl değil. Ancak göreceğiz'' yanıtını verdi.



Yunanistan'ın 40 savaş uçağı satın alımına bazı ülkeler ilgi gösterirken, Almanya, Yunanistan'ın, Alman, İspanyol, İtalyan ve İngiliz konsorsiyumu yapımı Eurofighter savaş uçaklarını satın almasını istiyor. Fransa ise Fransız Dassault şirketinin ürettiği ''Rafale'' savaş uçaklarını Yunanistan'a satmaya çalışıyor.



Savaş uçağı alımıyla ilgili olarak, ''Rafale, Eurofighter ve Amerikan F16, F18, F35'ler var. Üretici ülkelerle herhangi bir görüşmeye girmedik. Konu bizim için son derece zamansız'' diyen Beglitis, mevcut askeri uçak filosunun operasyonel hazırlığı için mali durum çerçevesinde imkanları belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.



Bir önceki hükümetin Rusya'dan zırhlı muhabere aracı satın alma programının ''sıfırdan yeniden görüşüleceğini'' ifade eden Beglitis, şimdi askeri uçak yedek parçaları ve motor anlaşmaları dahil mevcut teçhizatın iyileştirilmesi üzerinde duracaklarını belirtti.



Avrupa Parlamentosu'nda Yeşil Grup Başkanı Daniel Cohn-Bendit'in, Fransa ve Almanya liderlerini, finansal yardım konusunda anlaşmadan önce Yunanistan'ı kendi ülkelerinden silah alımı görüşmelerini sürdürmeye mecbur bıraktıkları suçlamasıyla ilgili Beglitis, kurtarma paketi ve silah alım programı arasında bağ olmadığını kaydetti.



Beglitis, ''Ne doğrudan ne de dolaylı bir bağ yoktur. Böyle bir bağlantı, ne olursa olsun ekonomi ve mali bakımdan böyle elzem bir dönemde hükümetimiz tarafından kabul edilemez. Bunu yapamayız. Çünkü Yunan halkı ayaklanır, tepki verir. Bir yandan halkı sıkı biçimde kısıtlarken, diğer taraftan savunma alımlarına milyarlarca harcayabilir misiniz?'' diye konuştu.



''Türkiye faktörü"



Beglites, ''Türkiye yüzünden ülke savunması için son 35 yıldır büyük meblağ harcamaya mecbur kaldıklarını'' da söyledi.



''Finansal ve mali krizin etkisi nedeniyle bu durumun devam edemeyeceğinin farkına varmalıyız. Operasyonel maliyetler ve satın almalarda Savunma Bakanlığının bütçesini kısmalıyız'' diyen Beglitis, finansal ve mali krizler olmasaydı bile hükümetin bir dereceye kadar savunma harcamalarını kısması gerektiğine işaret etti. Yunanistan, bu yıl askeri operasyon maliyetlerini geçen yıla göre yüzde 12,5 azaltıyor.



Geçen yıl askeri bütçesi gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,73 (6 milyar 582 milyon avro) olan Yunanistan'ın bu yıl askeri bütçesi ise GSYH'nin yüzde 2,48'i (5 milyar 73 milyon avro) olarak belirlendi. Yunanistan'ın, geçen yıl askeri teçhizat harcaması GSYH'nin yüzde 0,93'üne denk düşerken, bu yıl bu oran GSYH'nin yüzde 0,78'i seviyesinde bulunuyor.



Finansal krizin pençesindeki Yunanistan'ın askeri bütçesi, GSYH'ye oranı bakımından AB'nin en büyük askeri bütçesine sahip bulunuyor. Yunanistan, NATO'da da savunma harcamaları bakımından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Borç krizinden çıkması için Yunanistan'ı sert tasarruf tedbirleri almaya zorlayan ve kurtarma planına destek veren ülkeler aynı zamanda kendi pahalı savaş uçakları ve gemilerini Yunanistan'a satmaya çalışmakla suçlanıyor. Geçen yıl Ekim ayında iktidara gelen Papandreu hükümeti, borç krizinden kurtulmak için Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF)ile 3 yıl süreli 110 milyar avro tutarındaki paket üzerinde anlaşmıştı.