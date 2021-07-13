T24 LogoT24 Logo
Spor

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne davet edildi; Galatasaray kafilesine sergilenen tutum protesto edildi

13 Temmuz 2021 19:16

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Ne olmuştu?

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri döndü.

TIKLAYIN | Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testinin kabul edilmemesi üzerine geri döndü

 

DışişleriGalatasarayYunanistanAnkara Büyükelçisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24