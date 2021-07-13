Yunanistan Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne davet edildi; Galatasaray kafilesine sergilenen tutum protesto edildi

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Ne olmuştu?

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri döndü.

TIKLAYIN | Yunanistan’a giden Galatasaray, PCR testinin kabul edilmemesi üzerine geri döndü