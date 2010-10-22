Yunanistan Anadolu'da yenilen askerlerini affetti

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Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 6 kişinin idamındaki gerekçeyi 'Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu topraklarını kaybetmek olarak gösterdi. NTV'de yayımlanan haber şöyle:Anadolu topraklarından çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle 1922 yılında idam edilen altı kişinin beraatına hükmetti.Atina’da, 15 Kasım 1922 sabahı altı kişi "Küçük Asya" felaketine sebep olarak "vatana ihanetten" suçlu bulunarak kurşuna dizildi. Bu kişiler arasında eski Başbakan Petros Protopapadakis, Dimitrios Gunaris ve Nikolaos Stratos, eski bakanlar Yorgo Baltacis ve Nikolaos Stratos ile general Yorgo Hacıanestis yer alıyor.Yüksek Mahkeme, Protopapadakis'in torununun Ocak ayında yaptığı başvuruyu kabul ederek, davayı yeniden açmaya karar vermişti.Mihalis Protopapadakis, 2008 yılında yaptığı başvuruda dedesinin vatan haini olmadığını ve "Küçük Asya" felaketinin ardından toplanan askeri mahkemenin 1922’deki yenilginin nedenlerini bilemeyeceğini öne sürmüştü.Yüksek Mahkeme, dün gece geç saatlerde söz konusu gerekçeleri haklı bularak, altı kişinin beraatına karar verdi.Protopapadakis Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, karardan dolayı çok mutlu olduğunu ve şimdi okul kitaplarında dedesinin "hain" olduğu yönündeki bilgileri çıkarmak için mücadele edeceğini söyledi.Küçük Asya felaketi, Yunanistan'da Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan yenilgiye ve 1924 nüfus mübadelesi ile Anadolu'daki Rum/Yunan nüfusun yok olmasına verilen isim.