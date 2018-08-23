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Yunanistan ana muhalefet partisinden AKP'ye tepki

"Bu tür tepkilerle Yunan-Türk ilişkilerinin zehirlenmesine gerek yoktur"

23 Ağustos 2018 14:34

T24 Dış Haberler

Yunaistan anamuahlefet partisi Yeni Demokrasi'nin dış ilişkilerden sorumlu başkanı ve Atina B bölgesi Milletvekili Yorgos Koumoutsakos, AKP Sözüsü Ömer Çelik'in Yunanistan Danıştayı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar eden 8 askerden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımasına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. 

Çelik'e Twitter hesabından tepki gösteren Koumoutsakos, "Ömer Çelik ve Türk tarafı genel olarak Yunanistan'ın temel demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini anlamalıdır" dedi. 

Koumoutsakos, "Bu tür tepkilerle Yunan-Türk ilişkilerinin zehirlenmesine gerek yoktur" diye yazdı. 

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