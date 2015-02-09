Yunanistan Almanya’dan savaş tazminatı istiyor



Radikal Sol İttifak Syriza ile Bağımsız Yunanlar'dan (ANEL) oluşan Yunan hükümeti, Almanya'dan savaş tazminatı istedi. Başbakan Aleksis Tsipras, pazar akşamı yaptığı hükümet açıklamasında, Yunanistan'ın bu talebinde ısrarcı olduğunu ifade etti.

Yunan resmi mercilerinin tazminatın kapsamı konusunda yaptığı araştırmanın parlamentoya sunulduğu bildirildi. Yunanistan'ın üst düzey hukukçularının Almanya'dan ne şekilde tazminat talep edebileceğini incelediği ifade edildi.

Savaş tazminatı uzun yıllardır iki ülke ilişkilerinde ihtilaf yaratan konulardan birini oluşturuyor. Direniş örgütleri, Almanya'dan faizler haricinde 162 milyar euro tazminat talep edilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca Yunanistan'ın 1942 yılında Yunanistan Merkez Bankası'nın Almanya Merkez Bankası'na verdiği 476 milyon mark tutarındaki zorunlu kredinin iadesini de talep edileceği öne sürülüyor. Atina'nın bu kredinin karşılığında Almanya'dan 11 milyar euro istemesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Almanya: Konu kapandı

Federal Hükümet ise tazminat konusunun kapandığını savunuyor. İstanbul'da düzenlenen G20 ülkeleri maliye bakanları toplantısına katılan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan'la ilgili açıklamasında, “Yunanistan Almanya'dan tazminat talep etmek istiyorsa etsin” derken, iflas tehdidi ile karşı karşıya olan ülkenin ne şekilde yoluna devam etmek istediğinin ise hala muğlak olduğunu söyledi. Bakan, Yunanistan'ın bir program uygulamak zorunda olduğunu ifade etti.

Almanya Maliye Bakanlığı, kısa bir süre önce Sol Parti'nin soru önergesi üzerine, tazminat konusunu incelemiş ve önergeye "Almanya ile Yunanistan arasında asırlardır süren barışçıl, güvene dayalı ve verimli işbirliği” döneminin ardından tazminat meselesi geçerliliğini kaybetmiştir” şeklinde yazılı yanıt vermişti. Almanya'nın savaştan sonra ‘tazmin kurallarına dayana kapsamlı bir sistem' oluşturduğu ve bu sistemden Yunanistan'ın da faydalandığı ifade edildi.