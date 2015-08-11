Yunanistan alacaklılar ile uzlaştı



Yunan medyasının hükümet çevrelerine dayanarak aktardığı haberlere göre, Atina'da üçüncü yardım paketine ilişkin müzakereleri yürüten uluslararası alacaklılarla ile Yunan hükümeti arasında anlaşma sağlandı.

Tarafların anlaşmaya ilişkin bir memorandumu kabul ettiği bildirildi. Sadece bazı küçük ayrıntıların daha açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

Bütçe hedefleri üzerinde anlaşıldı

Daha önce tarafların gelecek yılların bütçe hedefleri üzerinde anlaştığı duyurulmuştu. Anlaşmaya göre, iflasla karşı karşıya olan Yunanistan bu sene yüzde 0,25 faiz dışı fazla verme hedefini tutturmaya çalışacak. Yunanistan bütçesinin 2016 yılında yüzde 0,5; 2017 yılında ise yüzde 1,75 faiz dışı fazla vermesi amaçlanıyor.

Uluslararası alacaklılar, yardımlar için yeni tasarruf önlemlerini de şart koşmuştu. Yunanistan devlet varlıklarının aktarılacağı özelleştirme fonunun yapısı, çiftçiler ve ada sakinlerinin sahip olduğu vergi kolaylıklarının kaldırılması, grev yasasının değiştirilmesi ve armatörler için vergi oranlarının yükseltilmesi gibi reformların hayata geçirilmesi öngörülmüştü.

Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'na 3 milyar 200 milyon euro tutarında ödeme yapabilmesi için en geç 20 Ağustos'a kadar sıcak para akışını sağlaması gerekiyor. Üçüncü yardım paketinin hacminin 86 milyar euro tutarında olması bekleniyor.