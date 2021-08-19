Yunanistan: Afganistan'daki gelişmeler üzerine tüm sınır güçlerimiz alarm hâlinde, 2015'in tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz

Yunanistan’da hükûmet, Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerine “Bütün sınırlarımızda güçlerimiz alarm hâlinde” açıklamasını yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan hükûmet sözcüsü Yannis Economou, bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan’daki gelişmeler üzerine konuştu.

Economou, “Bütün sınırlarımızda güçlerimiz alarm hâlinde, 2015 yılında yaşananların tekrar meydana gelmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Yunanistan, 2015 yılında savaş nedeniyle Suriye, Irak ve Afganistan’dan kaçan yaklaşık bir milyon insanın Avrupa’ya geçişi sırasında ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.