Yunanistan ada satıyor

T24 - Ekonomik krizdeki Yunanistan'ın, Ege ve İyon denizindeki bazı adacık ve kayalıklarla kimi havaalanlarını satışa çıkardığı bildirildi.

Atina'da yayımlanan haftalık Proto Thema gazetesi, "Maliye Bakanlığı, Altyapı Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın katılımlarıyla uluslararası pazara çıkarılabilecek ada ve havaalanlarını içeren bir listenin hazırlandığını" duyurdu.

Gazete, "güvenilir hükümet kaynaklarına" dayandırarak verdiği haberinde, satış listesinde yer alan adaların "milli meselelerle bağlantılı olmamasına dikkat edildiğini" ve "Türkiye'ye itiraz hakkı tanınması için satılacak adaların kıta sahanlığından uzak bölgelerden seçildiklerini" yazdı.

Ada ve havaalanlarının satılmasının, "hükümetin kamuya ait taşınmaz malların acilen değerlendirilmesine yönelik B planı çerçevesinde kararlaştırıldığı" belirtilen haberde, satış listesinde, İyon denizindeki Nafsika Adası, Ligia Adası, Ehinades kayalıkları, Mora yarımadası açıklarındaki Ayos Yannis Adası, Eğriboz yarımadası ile Paksos Adası yakınlarındaki bazı kayalıkların bulunduğu kaydedildi.

Proto Thema, hükümetin yaklaşık 300 milyon avro likit para elde etmeyi hedeflediğini belirttiği bu plan çerçevesinde, satılmalarına merkezi Londra'da bulunan uluslararası bir danışmanlık şirketinin aracı olduğu adalara daha çok Arap ve Rus yatırımcıların ilgi gösterdiğini yazdı.

Haberde ayrıca, "bu çerçevede, ülkede hisselerinin tamamı devlete ait olan havaalanlarının özel sektöre devredilmesinin de hükümetin planları dahilinde bulunduğu, bu uygulamayla Arap ülkeleriyle Rusya'dan 'charter uçuşlarıyla' turizmin desteklenmesinin hedeflendiği" belirtildi.

Bu uygulamanın 2011 yılında başlayacağı, ilk aşamada Messinia havaalanı, Kozani havaalanı, Leros ve Skiros Adası ile diğer adalardaki bazı küçük havaalanlarının tamamının ya da bir bölümünün özel sektöre devredilmesinin planlandığı öne sürüldü.



