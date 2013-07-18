Yunanistan acı reçeteyi onayladı; 26 bin memur işten çıkarılacak

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'da, hükümetin mali yardımların sürmesi karşılığında meclise getirdiği çok yönlü yasa tasarısı oy çoğunluğuyla meclisten geçti.

Koalisyon hükümetini oluşturan iki partinin desteğiyle 153 "Evet" oyuyla parlamentodan geçen tasarı, kamu kurum ve kuruluşlarında işten çıkarmaları, tasarruf amacıyla bazı okulların ve savunma sanayisindeki kurumların birleştirilmesini, belediye zabıtaları ile okul güvenlik birimlerinin iptal edilmesini, belediye bütçelerinin Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca kayyum altına alınmasını öngörüyor.

İlk kurbanlar bekçiler ve zabıtalar

Yunan hükümeti, mali yardımların sürmesi karşılığında Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nden oluşan Troyka ile varılan anlaşma uyarınca temmuz sonuna kadar 5 bin memuru, 2013 sonuna kadar kızağa alınıp değerlendirmeye tabi tutulacak 25 bin memurdan ise en az 11 binini işten çıkarmayı planlıyor. İşine son verilecek memurların sayısının 2014 yılı sonuna kadar 26 bini bulması bekleniyor. Hükümet, işten çıkarılacak ilk 5 bin memur sayısına okul bekçileri ile belediye zabıta teşkilatını lağvederek ve Yunan Devlet Televizyon Kurumu ERT'yi yeniden yapılandırarak ulaşmayı umuyor.

Karar protesto edildi

Öte yandan, yasa tasarısını protesto eden Yunanistan Yerel Yönetim Çalışanları Birliği POE-OTA ve Belediyeler Birliği (KEDE), tasarının mecliste tartışıldığı sırada Sintagma meydanında gösteri düzenledi. Dün, tasarıyı protesto amacıyla 24 saatlik genel grev gerçekleştiren Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Çalışanları Federasyonu'nun (ADEDY) desteğiyle düzenlenen gösteri sırasında parlamentonun çevresindeki bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Belediye başkanları ve yerel yönetim çalışanları, yerel yönetimde bazı birimlerin iptal edilmesini, belediyelere bağlı zabıta ve okul bekçileri teşkilatlarının lağvedilmesine ve belediye bütçelerinin kayyum altına alınmasına itiraz ediyor. KEDE, daha önce yaptığı açıklamada, bu konuda yapılmasını teklif ettiği önerilerin kabul edilmemesi durumunda belediye başkanlarının toplu halde istifa edecekleri uyarısında bulunmuştu.