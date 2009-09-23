Yunanistan AB'yi 'sömürdü'

AB'nin geçen yıl 116,5 milyar euroya ulaşan ortak bütçesine en fazla net katkıyı 11 milyar Euro'yla Almanya yaparken, en büyük net alıcı 6,2 milyar Euro'yla Yunanistan oldu. Bir önceki yıl da ortak bütçeden net 5,4 milyar Euro alan Yunanistan'ın, üye olduğu 1981 yılından bu yana AB'den sağladığı gelir 85 milyar Euro'yu aştı.



AB'nin 2008 bütçe gerçekleşmelerine göre 22,2 milyar Euro'yla geçen yıl bütçe gelirlerinin neredeyse 5'te 1'ini tek başına sağlayan Almanya, bunun sadece 11,2 milyar Euro'sunu geri alabildi. Bu durumda Almanya'nın AB'ye net katkısı 11,2 milyar Euro'yla son yılların en yüksek düzeyine ulaştı.



Kuruluşundan itibaren AB bütçesinin yükünü çeken Almanya'nın net katkısı, 2006 yılında 8,3 ve 2007'de 9,2 milyar Euro düzeyindeydi.



Geçen yıl AB'ye en fazla mali katkı yapan diğer üyeler 4,8 milyar Euro'yla İtalya, 4,4 milyar Euro'yla Hollanda, 4,3 milyar Euro'yla Fransa ve 2,8 milyar Euro'yla İngiltere şeklinde sıralandı.



AB bütçesine aldığından fazlasını veren diğer üyeler ise 1,8 milyar Euro'yla İsveç, 744 milyon euroyla Danimarka, 417 milyon Euro'yla Avusturya, 389 milyon Euro'yla Finlandiya ve 40 milyon Euro'yla Kıbrıs Rum kesimi oldu.



Kara delik Yunanistan



AB'nin 2008 bütçesine 2,3 milyar Euro gönderirken Birlik içinde gelir dağılımındaki bozukluğu azaltan yapısal fonlar ve ortak tarım politikası başta olmak üzere AB fonlarından 8,5 milyar Euro kullanan Yunanistan, 6,2 milyar Euro'yla en büyük net alıcı konumunu sürdürdü. Bir önceki yıl da ortak bütçeden net 5,4 milyar Euro alan Yunanistan'ın, üye olduğu 1981 yılından bu yana AB'den sağladığı gelir 85 milyar Euro'ya aştı. Başka bir deyişle son 27 yılda AB, her bir Yunanlıya yaklaşık 7 bin 700 euro ödemiş oldu.



Yeni AB üyelerinden Polonya, geçen yıl AB bütçesinden aldığı 4,2 milyar Euro'yla Yunanistan'ı izlerken en fazla net katkı alan diğer üyeler 2,7 milyar Euro'yla Portekiz ve 2,1 milyar Euro'yla İspanya şeklinde sıralandı.



Kişi başına düşen milli gelirde AB'de ilk sıralarda yer alan Belçika ve Lüksemburg, AB kurumlarına ev sahipliği yapmaları nedeniyle personel maaşlarından giren parayla ortak bütçeden net alıcı olmayı sürdürdü. Geçen yıl AB'den Belçika'nın kazancı 1,5 milyar Euro'yu ve Lüksemburg'un kazancı 1,2 milyar Euro'yu buldu.



AB ortak bütçesinde verdiğinden fazlasını alan diğer üyeler 1,4 milyar Euro'yla Romanya, 1,1 milyar Euro'yla Macaristan, 1 milyar Euro'yla Çek Cumhuriyeti, 800 milyon Euro'yla Litvanya, 650 milyon Euro'yla Slovakya, 600 milyon Euro'yla Bulgaristan, 475 milyon Euro'yla İrlanda, 400 milyon euroyla Letonya, 200 milyon Euro'yla Estonya, 50 milyon Euroyla Slovenya ve 27 milyon Euro'yla Malta oldu.



Geçen yıl AB bütçesinin 5,6 milyar Euro'su da, Türkiye dahil aday ülkelerle AB'nin komşuluk politikasına dahil ülkelerdeki projelere ya da kalkınma yardımlarına harcandı.