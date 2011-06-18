Yunanistan, ABD'yi de bataklığa çekebilir

T24 - Eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Alan Greenspan, Yunanistan'ın borcunu ödeyememesinin "neredeyse kesin" olduğunu ve bunun da ABD'yi bir başka resesyona itme potansiyeli bulunduğunu belirtti.



Greenspan, yaptığı açıklamada, politik sistemin, Yunanistan krizini çözecek şekilde çalışmasının muhtemel gözükmediğini, Yunanistan'ın borcunu ödeme şansının çok küçük olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın borç krizinin ABD'yi bir başka resesyona itme potansiyeline sahip olduğunu da ifade eden Greenspan, Yunanistan konusu dışında, ABD'nin resesyona girmesinin "çok düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

ABD ekonomisine ilişkin son açıklanan veriler, Amerikalılarda ve iş dünyasında güven erimesinin genişlediğini gözler önüne seriyor, işsizlik oranı da hala yüzde 9'un üzerinde seyrediyor.

ABD ekonomisinin yaşadığı bir diğer sorun da borç tavanı. Şu an 14,3 trilyon dolar olan borçlanma limitinin 2 Ağustos'a kadar artırılması gerekiyor. Greenspan, ABD'nin borç konusunun gittikçe tehlikeli bir hale geldiğine dikkati çekti.

