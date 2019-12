-YUNANİSTAN AB VE IMF İLE ANLAŞTI ATİNA/BRÜKSEL (A.A) - 24.06.2011 - Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 28,4 milyar avroluk beş yıllık tasarruf planı üzerinde anlaşmaya vardı. Daha az harcama kesintisi ve daha fazla vergi artışı içeren beş yıllık revize edilmiş 2011-2015 tasarruf planı, ülkenin AB ve IMF'nin 110 milyar avroluk yardım paketinden yararlanmaya devam etmesi için anahtar öneme sahip bulunuyor. Toplam 28,4 milyar avroluk tasarruf planı bugün parlamentoya sunuldu. Revize edilen planla toplam 14,32 milyar avro harcama kesintisi ve 14,09 milyar avro vergi toplanması öngörülüyor. Beş yıllık tasarruf planındaki önlemler ve hedefler şöyle: ''VERGİ ARTIŞLARI: Bu yıl vergiler 2,32 milyar avro, gelecek yıl 3,38 milyar avro, 2013 yılında 153 milyon avro ve 2014 yılında 699 milyon avro artacak. Bu vergi artışları bu yıl tek seferliğine olmak üzere gelire göre yüzde 1 ve yüzde 5 arasındaki artışı kapsıyor. ''Kelle Vergisi'' olarak adlandırılan bu vergi artışlarından 1,38 milyar avro gelir elde edilmesi hedefleniyor. Diğer önlemler vergi muafiyetinin yılda 12 bin avrodan 8 bin avroya indirilmesini, yüksek varlık vergisini, restoran ve barlarda katma değer vergisinin yüzde 13'den yüzde 23'e çıkarılmasını, yat, havuz ve araçlara lüks tüketim vergisini içeriyor. Hükümet ayrıca, bir dizi vergi istisnasını kaldırmayı istiyor. KAMU SEKTÖRÜNDE ÜCRET FATURASI AZALTILACAK: Yunan hükümeti, işçi ve memur alımlarını azaltarak ve maaşlarda kesintiye giderek, ayrıca kamu sektörü çalışanlarını geçici sözleşme statüsüne alarak ücret giderlerini azaltmayı hedefliyor. Hükümet, bu yıl emekli olacak her 10 memurun yerine 1 kişi ve gelecek yıl emekli olacak her 5 memurun yerine 1 kişi alacak. Yunan hükümeti böylece, bu yıl 770 milyon avro, gelecek yıl 600 milyon avro, 2013 yılında 448 milyon avro ve 2014 yılında 300 milyon avro ve 2015 yılında 71 milyon avro tasarruf etmeyi planlıyor. SOSYAL HARCAMALARDA KESİNTİ: Yunan hükümeti sosyal harcamalarda yapacağı kesintilerle bu yıl 1,09 milyar avro, gelecek yıl 1,28 milyar avro, 2013 yılında 1,03 milyar avro, 2014 yılında 1,01 milyar avro ve 2015 yılında 700 milyon avro tasarruf yapmayı amaçlıyor. SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ARTIRILACAK: Hükümet sosyal güvenlik primini artırarak, kayıtdışı çalışmayı ve prim kaçağını azaltarak, bu yıl 629 milyon avro, gelecek yıl 259 milyon avro, 2013 yılında 714 milyon avro, 2014 yılında 1,14 milyar avro ve 2015 yılında 504 milyon avro gelir elde etmeyi umuyor. KAMU KURULUŞLARI KAPATILACAK YA DA BİRLEŞTİRİLECEK: 2011 yılında 490 milyon avro, 2012-2015 yılında 700 milyon avro tasarruf edilmesi planlanıyor. VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE: Vergi kaçakçılığıyla mücadele ederek 2013 yılında 850 milyon avro, 2014 yılında 975 milyon avro ve 2015 yılında 1,15 milyar avro gelir sağlanması hedefleniyor. KAMU YATIRIMI HARCAMALARINDA KESİNTİ: Bu yolla bu yıl 850 milyon avro tasarruf edileceği tahmin ediliyor. SAVUNMA HARCAMALARINDA KESİNTİ: Savunma harcamalarında 2012 yılında 200 milyon avro, 2013-2015 yıllarında her yıl 333 milyon avro kesinti yapılması öngörülüyor. SAĞLIK HARCAMALARINDA KESİNTİ: Sağlık harcamalarında bu yıl 310 milyon avro ve 2012-2015 yıllarında 1,81 milyar avro kesintiye gidilmesi planlanıyor. Diğer önlemler arasında kamu şirketlerinde tasarrufa gidilmesi ve yerel hükümetlere uygulanan sübvansiyonlarda kesinti yapılması bulunuyor.'' -ÖZELLEŞTİRMELER- Yunan hükümeti 2015 yılına kadar özelleştirmelerden toplam 50 milyar avro gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bu yıl Spor Toto Kurumu'nun (OPAP), Postabank'ın (TT), liman işletmecileri Pire Limanı ve Selanik Limanı ile Selanik Su şirketinin hisselerinin satışından 5 milyar avro gelir sağlanması hedefleniyor. Yunanistan, bu ay başında telekomünikasyon şirketi OTE'nin yüzde 10 hissesini Alman telekom şirketi Deutsche Telekom'a satmayı kabul etmişti. Bu satıştan 400 milyon avro gelir bekleniyor. Gelecek yıl hükümet, Atina Su şirketi, Hellenic Petroleum şirketi, elektrik şirketi PPC, ATEbank'ın yanı sıra liman, havaalanları, otoyollar, kamu arazisi ve maden haklarının satışından 10 milyar avro ve yine yapacağı özelleştirmelerle 2013 yılında 7 milyar avro, 2014 yılında 14 milyar avro ve 2015 yılında 15 milyar avro elde etmeyi planlıyor. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Temmuz ayı ortasına kadar gerekli krediyi almak için 28,4 milyar avroluk tasarruf paketiyle ilgili yasa tasarılarının parlamentoda kabul edilmesi için çaba gösterecek. Söz konusu paketle ilgili yasa tasarısı 29 Haziran'da parlamentonun onayına sunulacak. AB, Yunan parlamentosuna, tasarruf paketi yasa tasarısını geçirmesi için 3 Temmuz'a kadar süre verdi. Avro Bölgesi Maliye Bakanları, 3 Temmuz'da olağanüstü toplantı düzenleyecek. Avro Bölgesi Maliye Bakanları, Yunanistan'ın 110 milyar avro tutarındaki yardım paketinin beşinci dilimi olan 12 milyar avroyu alabilmesi için tasarruf paketi yasa tasarısını 3 Temmuz'a kadar geçmesini şart koşmuş bulunuyor.