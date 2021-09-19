Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılardan dayak iddiası: Plastik borularla dövdüler, paralarımızı aldılar

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup sığınmacı, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı. Sığınmacılar, üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları alınıp, Türkiye'ye itildiklerini iddia ederken, Pakistan uyruklu Yahya Hamed, "Orada 4-5 tane toplama merkezleri var. Geri göndermeden önce çok dayak attılar. Her kampta sopalarla vurdular, elbiselerimizi alıyorlar. Bazılarını plastik boruyla dövüyorlar" dedi.

Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup sığınmacı, Yunan güvenlik güçlerine yakalandı.



İddiaya göre, Yunan güvenlik güçlerinin 3 gün boyunca tutup, ekmek ve su vermeyip, plastik borularla darbettiği sığınmacılar, para, eşya ve kıyafetleri de alınarak, Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye zorla itildi.



Yarı çıplak ve çıplak ayaklarla gelen göçmenlere, jandarma ve köylüler sahip çıkarak, yiyecek ve kıyafet verdi. Ayakları çıplak olanlara ise uluslararası yardım örgütlerince ayakkabı verildi.

"Gerçekten çok zalimler"

Sığınmacılar, Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini kamplarda toplayıp 3-4 gün tuttuktan sonra toplu halde Türkiye'ye zorla gönderdiğini anlattı.



Kendilerine şiddet uygulandığını da söyleyen Afganistanlı Ahmet Ali, "Yunanistan'dan geri gönderdiler. Gerçekten çok zalimler. 3 gün boyunca ekmek ve su vermediler. Ayakkabı ve paralarımızı da aldılar. Hiçbir şeyimiz olmadan geri geldik." dedi.

"Plastik borularla dövdüler"

Pakistan uyruklu Yahya Hamed de, "Orada 4-5 tane toplama merkezleri var. Geri göndermeden önce çok dayak attılar. Her kampta sopalarla vurdular, elbiselerimizi alıyorlar. Bazılarını plastik boruyla dövüyorlar. Şimdi yapacak bir şeyimiz yok geri dönüyoruz" diye konuştu. (DHA)