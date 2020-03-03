Yunanistan'a geçen sığınmacılar zorla gönderiliyor: Bizi dövüp, kendileri Türkiye'ye getiriyorlar

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek, geri gönderilenler, şiddet gördükleri anları anlattı.



Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Edirne'ye, Yunanistan'a geçmek için sığınmacı akını sürüyor. Sığınmacılar, Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatmasının ardından Meriç Nehri üzerinden sınırı aşıp, bu ülkeye geçişlerini sürdürüyor.



Yunan güvenlik güçlerince zorla geri gönderildiklerini anlatan sığınmacıların vücutlarında darp izleri olduğu da görüldü. Köylüler, göçmenlere kıyafet ve yiyecek verdi.



Avrupa'ya gitme hayaliyle Yunanistan'a geçen Libyalı sığınmacının sırtındaki darp izleri görüldü. Yunan askerlerinin 1000 dolarını aldığını aktaran sığınmacı, yaşadıklarını "Biz Yunanistan'a gittik. Bizi yakaladılar. Dün saat 3'te yakaladı, sabaha kadar dövdü. Boru vardı, onunla vurdu. Dövüyorlar ve kendileri getiriyorlar" sözleriyle anlattı.

Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderilen sığınmacılar arasında, 5 aylık bebeği olan Suriyeli aile de bulunuyor. (DHA)