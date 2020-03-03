Yunanistan’a geçen Afgan sığınmacı: Polis her şeyime el koyup beni Türkiye tarafına bıraktı, yürüyerek geri döndüm

Türkiye'nin Avrupa'ya geçen sığınmacıları durdurmayacağını duyurmasının ardından Edirne'deki sınırdan Yunanistan'a geçen Afgan Habibullah, sınırı geçmesinin ardından yakalandığını belirterek, "Bizi bir arabaya bindirdiler karakolda her şeyimize el koydular. Sonra da bir tekneye bindirip bizi tekrar Türkiye tarafına bıraktılar, yürüyerek geri döndük" dedi. Edirne’de ara bölgede 24 bin mülteci geçiş için beklerken, Meriç Nehri’nin kontrolsüz noktalarından geçerek Yunanistan’a varabilenler ise Yunan askerleri tarafından yakalanıyor. Afganistanlı Habibullah, Zeytinburnu’ndan İpsala’ya, oradan da Yunanistan’ın bir köyünde askerler tarafından yakalanarak Türkiye’ye geri gönderilme hikayesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

2 sene önce Afganistan’dan Türkiye'ye gelen Habibullah, şunları söyledi: "Kapıların açıldığını duyunca otobüslere binip buraya geldik. Yunanistan’ın sınırı açmadığını biliyorduk ama kaçak olarak geçeriz diye düşündük. Bir kere gece 00:00 gibi geçtik. Bir tren yolu bulduk, onu takip ettik, bir köye vardık. Asker bizi gördü hemen yakaladı. Bir arabaya bindirdiler karakolda her şeyimize el koydular. Telefon, ekmek her şeyi aldılar. Sonra da bir tekneye bindirip bizi tekrar Türkiye tarafına bıraktılar. Biz yürüyerek geri döndük o sırada Türk askerini bulduk. Onlar bizi aldılar. “Zeytinburnu’nda çalışıyorduk. Ben bekarım. Anne baba ve kardeşlerime memlekete para gönderiyordum. Türkiye’de kazandığım para aslında yetiyordu ama kardeşlerim büyüyorlar şimdi onlar da buraya gelemiyor. Afganistan’da her yer savaş. Zeytinburnu’ndan otobüs kalktı parayla geldik buraya. Gece burada bir türlü idare etmeye çalışıyoruz. Ben nerede olduğumu bile bilmiyorum benim okuma yazmam yok.”

"Vazgeçen yok, illa geçmek zorundayız"

Afgan sığınmacı Atilla Güner’in, "Sen geçmişsin öbür tarafa her şeyini kaybetmişsin bir daha denemeye değer mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Burada vazgeçen yok. Her şeyimizi kaptırdığımız için İstanbul’a dönüp arkadaşlardan para alıp yeniden buraya gelip deneyecekler. Gece boşluk zaman bulduğumuzda geçmeye çalışıyoruz. Biz illa gitmek zorundayız. Orada para var. Çok var. Biraz daha iyi geçinmeye çalışırız. Ben geldiğimde Türkiye’de 1700 lira alıyordum. Sigorta yok. Bir yerde 4 ay 5 ay çalıştım zaten sabit bir yerde çalışmadım.”

“Türkiye’nin sınırı açması iyi bir karar ama Yunan askeri bizi geçirmiyor. Biraz sıkıntı var. Avrupa Birliği ne diyecek onu bilmiyorum. Yaralanan çok var burada ateş sürekli devam ediyor. Plastik de gerçek mermi de atıyorlar."