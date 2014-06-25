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Spor

Yunanistan 90. dakika penaltısıyla tarih yazdı: 2-1

2014 Dünya Kupası C Grubu'nda daha önce tur vizesi alan Kolombiya ile birlikte Fildişi Sahili'ni 2-1 yenen Yunanistan, kupa tarihinde ilk kez 2. tura yükselmeyi başardı

25 Haziran 2014 03:35

2014 Dünya Kupası C Grubu'nda ikinci maçlar sonunda Kolombiya 2. tura yükselmişti. Son maçlar öncesinde grupta Yunanistan, Fildişi Sahili ve Japonya'nın 2.lik şansı bulunuyordu.

Son maçlarda Kolombiya, Japonya'yı 4-1 yendi ve grup lideri olarak 2. tura çıktı. Kolombiya'nın 2. turdaki rakibi Uruguay oldu.

Grubun önemli maçında ise Yunanistan ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Yunanistan son dakikalarına 1-1 girilen maçta 90. dakikada Samaras'ın attığı golle 2-1 kazandı ve 2. tura yükseldi. 

Yunanistan bu sonuçla, D Grubu birincisi Kosta Rika ile 2. turda eşleşti.

 

Japonya 1-4 Kolombiya

 

Japonya: Kawashima, Uchida, Yoshida, Nagatomo, Okazaki, Kagawa, Okubo, Aoyama, Honda, Konno, Hasebe

Kolombiya:  Ospina, Arias, Armero, Cuadrado, Guarin, Mejia, Balanta, Ramos, Quintero, Martinez, Valdes

 

Maçtan önemli dakikalar

 

17. dakikada Quadrado, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek, Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi.

İlk devrenin bitimine az bir süre kala, 44. dakikada, Japonya Okazaki ile soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmeyi başardı.

55. dakikada Jackson Martinez'in golüyle Kolombiya 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

82. dakikada sahneye bir kez daha Jackson Martinez çıktı ve Kolombiya'yı 3-1 öne geçirdi. 

90. dakikada James Rodriguez, Kolombiya'yı 4-1 öne geçirdi.

Maç bu sonuçla biterken, Kolombiya grup lideri olarak 2. tura çıktı.Okazaki ilk yarının son saniyelerinde skoru eşitleyen golü attı. 1-1

 

Yunanistan 2-1 Fildişi Sahilleri

 

Yunanistan: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Karagounis (c), Salpingidis, Torosidis, Lazaros, Sokratis, Cholevas

Fildişi Sahili:  Barry, Boka, K Toure, Kalou, Tiote, Gervinho, Drogba (c), Aurier, Y Toure, Serey, Bamba

 

Maçtan önemli dakikalar

 

C Grubu'nda düğümü çözecek maçta Yunanistan ilk dakikalardan itibaren, oyunda üstünlüğünü kabul ettirdi.

İlk yarının bitimine 3 dakika kala Samaris kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere göndererek, Yunanistan'ı 1-0 öne geçirdi.

61. dakikada Tiote'nin yerine giren Wilfried Bony'yle birlikte ataklarını sıklaştıran Fildişi Sahili, 72. dakikada Bony'nin penaltı noktası üstünden yaptığı vuruşla eşitliği sağladı.

90. dakikada Samaras, Yunanistan'ın kazandığı penaltı vuruşunu ağlara göndererek, mavi-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Maç boyunca 3 topu direkten dönen Yunanistan, C Grubu'nda Kolombiya'nın ardından 2. tura çıkan takım oldu.

Yunanistan, bu sonuçla, D Grubu'nun birincisi Kosta Rika'nın rakibi oldu.

 C grubu maçlarının fotoğrafları için tıklayın

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