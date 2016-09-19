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Dünya

Yunanistan 9 Türk okulunu kapattı

Yunanistan, toplam 60 azınlık okulunu kapattı

19 Eylül 2016 21:13

Yunanistan'da öğrenci sayısının yetersizliğini gerekçe gösterilerek 60 azınlık okulunun kapısına kilit vuruldu, kapatılanlar arasında 9 Türk okulu var. Ayrıca azınlık liselerinde Türkçe ders saatleri azaltıldı.

Sputnik’in haberine göre, İskeçe ve Gümülcine'de 2 lisede bu yıl Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Türkçe ders saatlerinin azaltılmasının yanı sıra 2010'da başlatılan uygulama çerçevesinde öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçesiyle 9 azınlık okulunun daha kapatılması Türklerin tepkisine neden oldu.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar yayınladıkları bildirilerde hükümetin, azınlıklara yönelik eğitim konusundaki kararlarında Türk azınlığın görüşünü dikkate almadığını belirterek, azınlık okullarının kapatılmasına ve 240 İmam Yasası'na karşı itirazlarını dile getirdi.

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