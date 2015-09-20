Yunanistan 8 ayda 3. kez sandık başında

Son sekiz ayda bir seçim ve bir referandumun ardından Yunanistan'da halk yeniden sandık başında.

Yaklaşık 9,8 milyon Yunan seçmen, parlamentoyu oluşturacak 300 milletvekilini belirlemek için okullarda kurulan sandıklara gidiyor. 19 partinin katıldığı genel seçimde oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Oy sayımının sandıkların kapatılmasının ardından başlaması ve partilerin aldıkları oylara ilişkin ilk sonuçların da birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor. Son 8 ayda bir erken seçim ve bir referandumun ardından yapılan bu seçim, uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden ülkenin geleceği açısından da kritik öneme sahip.

Seçimlere katılan 19 partiden 7'sinin yüzde 3'lük seçim barajını aşarak Meclis'e gireceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'da bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 300 sandalyeden 151'ini kazanması gerekiyor. Bu da partilerin, oyların en az yüzde 40'ını alması gerektiği anlamına geliyor.

Başa baş mücadele

Kamuoyu yoklamaları ise hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olamayacağını gösterirken, ülkede seçim sonrası yine bir koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Siyasi yelpazenin solunda bulunan Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA Partisi ve Evangelos ​Meymarakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi, çok az farkla seçimlerden birinci parti olarak çıkma mücadelesi veriyor.

Anket sonuçları, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'ni (Hrisi Avgi) ise üçüncü sırada gösteriyor. Altın Şafak, ocak ayında yapılan erken genel seçimlerde yüzde 7'ye yakın oy alarak parlamentoya 17 milletvekili sokmuştu. Bu partiyi, PASOK-DİMAR ve Yunanistan Komünist Partisi izliyor.

Zorunlu oy kullanma sisteminin yürürlükte olduğu Yunanistan'da, 18 yaşını doldurmuş olanların seçme, 21 yaşını dolduranların ise seçilme hakkı bulunuyor. Listelerdeki milletvekili adaylarının en az 3'te 1'inin kadın olması gerekiyor. Yunanistan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlarının oy vermesini sağlamaya yönelik düzenlemesi ise bulunmuyor.