-YUNANİSTAN: 69 - RUSYA: 73 ANKARA (A.A) - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında, Rusya, Yunanistan'ı 73-69 yendi. Karşılaşmaya, Yunanistan Bourousis, Zisis, Spanoulis, Tsartsaris, Diamantidis; Rusya ise Vorontseviç, Bykov, Fridzon, Kaun ve Monya ilk beşiyle çıktı. Maçın ilk basketini Rusya, Kaun ile buldu. İlk 3 dakika, Rusya'nın 5-2 üstünlüğüyle geçilirken, takip eden 2 dakikada farkın 9-2 ile 7'ye çıkması üzerine Yunanistan ilk molasını aldı. Savunmada etkili oynayan Rusya, Vorotseviç'in 3 sayılık basketiyle 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 12-2 ile 10 sayıya çıkardı. Yunanistan'ın 6 dakikalık suskunluğunu bozan isim Schortsanitis oldu: (12-4). Çeyreğin ilk 8 dakikasında savunmada aksayan Yunanistan, boyalı alanı iyi kullanamaması ve dışarıdan kullandığı şutlardan sonuç alamaması neticesinde ilk çeyreği 20-10 geride kapattı. İkinci çeyreğin başında, Schortsanitis'in kazandırdığı 4 sayıya 3 sayılık basketle karşılık veren Rusya, maçın 13. dakikasına 22-14 önde girdi. Yunanistan, 3 sayı çizgisinin dışından denediği peş peşe iki 3'lük atıştan faydalanamazken, Rusya'nın da geliştirdiği hücum organizasyonlarından sonuç çıkartamaması neticesinde fark açılmadı. Yunanistan, 3 sayılık basket ve serbest atıştan kazandığı sayılarla son 4 dakikada farkı 22-20 ile 2'ye indirdi. Devrenin son 2 dakikası, 26-22 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi. Yunanistan, son dakikada Zisis'in attığı basket ve ardından kullandığı serbest atışla durumu 30-30'a getirdi ve devre bu sonuçla bitti. İlk 20 dakikada her iki takım da sayı için boyalı alanı zorlarken, Schorsanitis ile Mozgov, 8'er sayıyla dikkati çeken isimler oldu. 3. çeyrek Mozgov'un iki sayılık basketiyle başladı. Ponkrashov, dışarıdan bulduğu 2 sayı ile farkı 4'e çıkaran isim oldu: (34-30). Çeyrekte son 5 dakikaya 44-37 Rusya'nın üstünlüğüyle girildi. Maçın formda ismi Mozgov, 26'ınci dakikada takımına 3 sayı daha kazandırdı ve farkı 49-37 ile 12'ye çıkardı. Çeyrek, son üç hücumunda, 3 sayı çizgisinin dışından 2 basket bulan ve Vorontseviç'in smaç basketiyle haneye 2 sayı daha ekleyen Rusya'nın 59-43 üstünlüğüyle sona erdi. Son periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçti. Maçın son 7 dakikasına Rusya, 64-47 önde girdi. Sayı için Schortsanitis ile pota altını zorlayan Yunanistan, iki ayrı hücumda blokla durdurulan bu oyuncudan verim alamadı ve Fridzon'un kaydettiği 3 sayılık basketin ardından son 3.40 dakikaya 69-58 yenik girdi. Maçın son 1 buçuk dakikasına 71-63 Rusya önde girdi. Durumu Diamantidis ve Spanoulis'in 3'er sayılık basketleriyle 73-69'a getiren Yunanistan, 4'e inen farkı kapatmak için yeterli zamanı bulamadı ve maç 73-69 sona erdi. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla oynayan Mozgov oldu. Yunanistan'da ise Fotsis hiç süre almazken, Schortsanitis 16 sayıyla oynadı. Salon: Ankara Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Cristinao Maranho xx (Brezilya), Fernando Rocha xx (Portekiz) Yunanistan: Bourousis x 5, Zisis xxx 11, Spanoulis xx 8, Tsartsaris x 3, Diamantidis xx 8, Calathes x 3, Printezis x 4, Perperoglou x 4, Kaimakoglou xx 7, Schortsanitis xx 16 Rusya: Vorontseviç xx 10, Bykov x 4, Fridzon xx 8, Kaun xx 8, Monya xx 6, Koalesnikov x, Zhukanenko xx 6, Ponkrashov xx 4, Khvostov x, Voronov xx 9, Mozgov xxx 18 1. periyot: 10-20 Devre: 30-30 3. periyot: 43-59