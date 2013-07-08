T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yunanistan 6,3 milyar Euro almaya yakın

Yunanistan'ın Ağustos ayı ortasına kadar 6,6 milyar Euro'luk borç ödemesi gerekiyor

08 Temmuz 2013 12:23

Yunanistan, uluslararası kurumlardan temin edeceği kurtarma paketinin son taksitini alabilmek anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi maliye bakanları Pazartesi günü bir araya gelip 6,3 milyar Euro değerindeki kurtarma paketinin son taksitinin verilip verilememesini konuşacak.

Yunan Maliye Bakanı Yannis Stournaras Pazar günü "Yarın bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserim." dedi.

Görüşmelerin odağında kapatılması beklenen 4 bin devlet memuru kadrosu bulunmakta.

Yunanistan'ın Ağustos ayı ortasına kadar 6,6 milyar Euro'luk borç ödemesi gerekiyor.

Uluslararası Para Fonu IMF temsilcisi Poul Thomsen görüşmelerde "büyük yol kat edildiğini" söyledi. IMF'nin Temmuz ayı sonuna kadar Yunanistan'a sağlayacağı 1,8 milyar Euro'luk katkıyı verip vermeyeceğine karar vermesi gerekiyor.

Yunanistan, ikinci kurtarma paketi başvurusunda yılsonuna kadar 4 bin devlet memur kadrosunu sonlandıracağına söz vermişti.

Buna ek olarak ülkenin - 2 bini öğretmen - 25 bin devlet memurunu da yeniden tayin etmesi gerekiyor. Bu çerçevede 3 bin 500 polis de orduya dahil edilecek.
Bu adımlar Yunanistan'da büyük tepki çekiyor.

Devlet yayın kurumu ERT'nin kapatılmasından dolayı geçenlerde Yunanistan'ın koalisyon hükümeti de düşmenin eşiğine gelmişti.

ETİKETLER

yunanistanekonomiyardımborçödemekurtarma paketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24