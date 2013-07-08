Yunanistan 6,3 milyar Euro almaya yakın

Yunanistan, uluslararası kurumlardan temin edeceği kurtarma paketinin son taksitini alabilmek anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

Euro Bölgesi maliye bakanları Pazartesi günü bir araya gelip 6,3 milyar Euro değerindeki kurtarma paketinin son taksitinin verilip verilememesini konuşacak.

Yunan Maliye Bakanı Yannis Stournaras Pazar günü "Yarın bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserim." dedi.

Görüşmelerin odağında kapatılması beklenen 4 bin devlet memuru kadrosu bulunmakta.

Yunanistan'ın Ağustos ayı ortasına kadar 6,6 milyar Euro'luk borç ödemesi gerekiyor.

Uluslararası Para Fonu IMF temsilcisi Poul Thomsen görüşmelerde "büyük yol kat edildiğini" söyledi. IMF'nin Temmuz ayı sonuna kadar Yunanistan'a sağlayacağı 1,8 milyar Euro'luk katkıyı verip vermeyeceğine karar vermesi gerekiyor.

Yunanistan, ikinci kurtarma paketi başvurusunda yılsonuna kadar 4 bin devlet memur kadrosunu sonlandıracağına söz vermişti.

Buna ek olarak ülkenin - 2 bini öğretmen - 25 bin devlet memurunu da yeniden tayin etmesi gerekiyor. Bu çerçevede 3 bin 500 polis de orduya dahil edilecek.

Bu adımlar Yunanistan'da büyük tepki çekiyor.

Devlet yayın kurumu ERT'nin kapatılmasından dolayı geçenlerde Yunanistan'ın koalisyon hükümeti de düşmenin eşiğine gelmişti.