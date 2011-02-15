-YUNANİSTAN 598 ADACIĞI SATACAK İDDİASI ATİNA(A.A)- 15.02.2011 - Yunan hükümetinin Ege ile İyon denizinde bulunan 598 adacık ve kayalığı satma niyetinde olduğu iddia edildi. Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi, ''Papandreu, 598 adaya satılık tabelası koyuyor'' başlıklı haberinde, AB, Avrupa Merkez Bankası (AMB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ''Troykası'' yetkililerinin, 2015 yılına kadar 50 milyar avro tutarında ''özelleştirme'' yapılmasını öngören yeni reformlara gidilmesi taleplerinden aylar önce hükümetin kamuya ait taşınmaz mülklerin ''nakite çevrilmesi'' yolunda planlar yapmaya başladığını öne sürdü. Gazete, hükümetin hedefinin, 330 milyar avroya tekabül eden devasa devlet borcunun bir bölümünü ödemek olduğunu kaydetti. IMF-AB-AMB ile geçen Mayıs'ta yapılan, destek mekanizmasından 110 milyar avro tutarında dev bir miktar alınmasını öngören memorandumda bu anlaşmaya da yer verildiğini iddia eden gazete, yapılmak istenenin, hükümetin söylediği gibi kamuya ait arazinin değerlendirilmesi değil, satılması olduğunu ileri sürdü. -PAPANDREU- Öte yandan, Yunan medyasında yeralan haberlere göre, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ''konunun devlet mülkünün kalkınma ve borçların ödenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi'' olduğunu söyledi. Papandreu, değerlendirmenin satmak anlamına gelmediğinin altını çizdi ve ''Yunanistan toprağını satmıyor'' ifadesini kullandı. Başbakan Papandreu ayrıca, hükümetin, devlet arazisinin satımı veya devredilebilmesini engelleyecek yasal düzenlemeye gideceğini de kaydetti.