Yunanistan 48 saatlik genel grevde

Yunanistan'da kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanlar harcama kesintilerine karşı 2 günlük genel greve gidiyor.

Atina'nın merkezinde bir dizi protesto da düzenlenecek. Geçmişte bunların çoğunluğu protestocuların polisle çatışmasıyla sonuçlanmıştı.

Genel grev, mecliste milletvekillerinin yeni kesintileri ele almasına denk geliyor. Milletvekillerinin bu kesintileri çarşamba günü oylaması bekleniyor.

Kurtarma paketinin geri kalan kısmını alabilmesi ve iflası engelleyebilmesi için Yunanistan'ın bu kesintileri ve 2013 bütçesini onaylaması gerekiyor.

Grev kapsamında toplu taşım çalışanları, avukatlar, hava trafik kontrolörleri, taksi şoförleri, gazeteciler ve hastane çalışanları çalışmalarına ara verecek.

Bazı ulaşım ve medya çalışanları grevlerine Pazartesi başlamıştı.

BBC muhabiri Mark Lowen, emekli maaşlarına beşinci kez kesinti yapılmasına, emeklilik yaşının değiştirilmesine, ve maaşların, yardımların ve sağlık hizmetlerinin kısılmasına karşı Yunan halkının hissettiği öfkenin gittikçe arttığını aktardı.

Yunan bakanlar bu paketin 2016 yılına kadar toplam 13,5 milyar Euro tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Birliği, aylardan beri Yunanistan'a sağlanan kurtarma paketinin 31,5 milyar Euro'luk taksitinin verilmesini askıya almıştı. Bu paranın serbest bırakılması zorlu reformların kabul edilmesi ve 2013 bütçesinin geçirilmesine bağlı.

Ama iktidardaki 3 partili koalisyonun ufak ortağı Demokratik Sol Parti kesinti önlemlerini desteklemeyi kabul etmiyor.

Koalisyonun ikinci büyük ortağı Pasok'ta da bazı milletvekilleri isyan bayrakları çekmiş durumda.

Başbakan Antonis Samaras, son beş yıldır resesyon ve kesintilerle boğuşan halkı rahatlatmaya çalışıyor. Pazar günü yaptığı konuşmada kendisi bu kesintilerin son olacağını söyledi ve "Söz verdiğimiz gibi ülkenin Euro'dan çıkışını engellemeye çalışıyoruz. Buna önem veriyoruz çünkü bunu başaramazsak diğer her şey boşa gidecek" dedi. (BBC Türkçe)