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Dünya

Yunanistan 47 milyon Euro tazminat istiyor

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın “Yunanistan’a orman misillemesi yapıldı” demeci üzerine Yunanistan’da ormanları yanan belediyelerden tazminat talebi geldi.

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın “Yunanistan’a orman misillemesi yapıldı” demeci üzerine Yunanistan’da ormanları yanan belediyelerden tazminat talebi geldi.


Atina’nın kuzeyindeki Pendeli Belediyesi Türkiye’den 46.587.500 euro tazminat istemeye karar verdi. Rodos Adası Belediyesi de önümüzdeki günlerde Türkiye’ye karşı yasal atak başlatacak. Ülkenin batısındaki Ilia bölgesi ve Zaharo Belediyesi de geçen hafta Türkiye’ye suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.



25 bin dönüm yanmıştı


Atina’nın ormanı sayılan kentin kuzeydoğusundaki Pendeli semti ve etrafındaki orman bölgesinin 25 bin dönümü Temmuz 1995’teki büyük bir yangınla kül olmuştu. Pendeli Belediye başkanı Dimitris Stergiou, belediye meclisinin oybirliği ile aldığı kararla Türkiye’ye karşı Yunan ve uluslararası mahkemelerde tazminat davası başlatacaklarını açıkladı. Stergiou, Türkiye’den istenilen 46.587.500 Euro’yu bölgede yeniden ağaç dikmeye harcayacaklarını belirtti.

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