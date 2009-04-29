Yunanistan 4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiği bildirildi.



Atina Yerbilimleri Enstitüsü, depremin merkez üssünün başkent Atina'nın 163 kilometre kuzeyinde yer alan Alonissos adası açıkları olduğunu duyurdu.



Enstitü, depremin saat 01.02'de adanın kuzeydoğu açıklarında meydana geldiğini de kaydetti.



Sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı açıklandı.



Öte yandan Yunan basını, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü'nün depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğunu kaydetti.

