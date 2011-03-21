-YUNANİSTAN: "OPERASYONLARA SADECE KOLAYLIK SAĞLIYORUZ" ATİNA (A.A) - 21.03.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Libya'ya düzenlenen askeri operasyonlara Yunanistan'ın katılmadığını yalnızca kolaylıklar sağladığını söyledi. Druças, Yunan özel ''SKAİ'' radyosunda yayınlanan bir programda, Libya'ya düzenlenen operasyon ve Yunanistan'ın tutumu konusuna değindi. Yunan hükümetinin, ülkenin tüm çıkarlarını gözeten dengeli bir tutum sergilediğini belirten Dışişleri Bakanı, Yunanistan'ın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin misillemede bulunması olasılığı karşısında, tüm gerekli önlemleri almış olduğunu kaydetti. Druças, Yunanistan Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının ilk andan itibaren aynı çizgi üzerinde buluşup kusursuz işbirliği yaptıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı, ''Real'' adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada ise, Libya'da gelişmeleri izleyenlerin endişelenmemelerinin mümkün olmadığını söyledi ve uluslararası toplumun Kaddafi'ye, bölgede şiddetin son bulması için, kararlı bir mesaj göndermekten başka tercihi kalmadığı değerlendirmesinde bulundu. Druças, Yunan hükümetinin uluslararası hukuk ve Güvenlik Konseyi kararlarına saygı çerçevesinde hareket ettiğini de vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca, Yunanistan'ın, gerekli görülmesi ve talep edilmesi halinde, arabulucu rolü üstlenmek üzere, uluslararası toplumun hizmetinde olduğunu ifade etti. Savunma Bakanı Evangelos Venizelos ise Atina'da yayımlanan ''Ta Nea'' gazetesine verdiği demeçte, askeri operasyonlarda Yunanistan'ın yer almadığını ancak NATO'ya karşı yükümlülüklerine saygı göstereceğini söyledi. Venizelos, Yunanistan'ın, Kaddafi'nin misillemede bulunması olasılığı karşısında güvende olduğunun altını çizdi. Savunma Bakanı, NATO'nun bir adım geride kaldığı, ABD'nin söz konusu girişimin Avrupa güçleri tarafından üstlenilmesini istediği, bazı Avrupa güçlerinin de bu girişimi üstlenme isteğinde oldukları değerlendirmesinde bulundu. -OPERASYONLAR, BİR MÜDDET DAHA SÜRECEK- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başdanışmanı Henri Guaino, Libya'ya yönelik operasyonların ''bir müddet'' daha devam edeceğini söyledi. BFM televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Guaino, "operasyonlar sonucu Libya'nın sivil halka yönelik saldırılarının tamamen olmasa bile önemli ölçüde durdurulduğunu" ifade etti. Sarkozy'nin danışmanı, operasyonlarla Libya hava savunma bataryalarının tahrip olduğunu, zırhlı birliklerin ilerlemesinin önlendiğini kaydetti. Fransa, Libya'ya yönelik uluslararası müdahaleyi ilk başlatan ülke olmuştu. -LİBYALI MUHALİFLER HAVA HAREKATINDAN MEMNUN- Libyalı muhalifler, yabancı askerlerin Muammer Kaddafi ordusuna yönelik hava harekatından memnun olduklarını, ancak yabancı kara birliklerinin savaşa müdahale etmesine karşı olduklarını söyledi. 17 Şubat Muhalefet Koalisyonu'nun sözcüsü Ahmed El Hasi, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yaptığı açıklamada, koalisyonun, karada yabancı askeri reddettiğini, ancak Kaddafi ordusunun bombalanmasını desteklediklerini ifade etti. El Hasi, muhaliflerin amacının, başkent Trablus'u ele geçirmek olduğunu, bunu da yabancı güçlerin saldırısı olmaksızın başarmayı istediklerini kaydetti.