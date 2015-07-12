Yunanistan "çıksın" önerisi



Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'da yer alan haberde, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısında Yunanistan'ın ya hızlı bir iyileşme kaydetmesi ya da aksi halde beş yıl içinde Euro Bölgesi’nden çıkarılmasını önerdiği belirtildi.

Gazete, Schäuble'nin Euro Bölgesi maliye bakanlarına sunduğu metinden alıntılara da yer verdi. Alman hükümetinin pozisyonunun anlatıldığı metinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras tarafından sunulan reform önerilerini eleştiren Schäuble, "ülkenin modernleşmesi, uzun vadeli ekonomik büyüme ve sürdürülebilir gelişme sağlanması gibi hayati önem taşıyan reform alanları için sunulan önerilerin yetersiz olduğunu" savunuyor.

Metinde Atina'nın sunduğu önerilerin, istediği yeni üç yıllık krediye temel teşkil edemediği de belirtiliyor. Geriye iki seçenek kaldığını kaydeden Schäuble, metinde "Geriye iki alternatif kalıyor: Yunanistan önerilerinde ya hızlı ve kapsamlı değişiklikler yapar ya da Euro Bölgesi'nden beş yıl içinde çıkar ve borçlarını yeniden yapılandırır" görüşüne yer veriyor.

"Siyasi manevra"

Schäuble'nin basına yansıyan önerisiyle ilgili Atina'dan tepki geldi. Yunanistan Ekonomi Bakanı Yorgos Stathakis, ülkesinin beş yıl içinde Euro'dan çıkarılması önerisini kabul etmediklerini belirterek "Bu sadece Euro Bölgesi’nde anlaşma sağlanmasını engellemeye yönelik siyasi bir manevra" diye konuştu.

Schäuble'nin önerisine Berlin'den de eleştiri geldi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yaptıkları ortak açıklamada, "Alman hükümetinin Yunanistan'ın Euro'dan çıkması için çabalaması tarihi bir hatadır" dedi. Schäuble'nin önerisinin kabul edilemez ve anayasaya da aykırı olduğunu belirten Göring-Eckardt ve Hofreiter, hükümetin bu konuda meclisin onayı olmadan karar veremeyeceğine de dikkat çekti.

"Yunanları aşağılamak istiyorlar"

Yunan politikacılar Berlin'in borç kriziyle ilgili sert tutumundan dolayı Alman hükümetine tepkili. Avrupa Parlamentosu Başkanvekili ve Syriza Partisi milletvekili Dimitri Papadimoulis, Almanya'yı borç krizindeki yeni talepleriyle Yunanistan'ı aşağılamak istemekle suçladı.

Mega TV adlı bir televizyon kanalına konuşan Papadimoulis, Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin düşürülmeye çalışıldığını söyledi.