Yunanistan, 308 göçmeni Türkiye'ye iade edecek

Yunan polisi, yarın 308 mülteciyi Türkiye'ye iade edecek. Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollardan geçtiği belirlenen 308 göçmene ilişkin detaylar netleşti.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yunan polisinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye iade edilecek 308 göçmenden yüzde 90'ı Faslı, geri kalanının ise Tunus ve Cezayirli oldukları belirtildi. Otobüsler ile Meriç kara sınır kapısı Kipi-İpsala'ya götürülecek olan göçmenler burada Türk yetkililere teslim edilecek.

İki ülke arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde ilk defa bu kadar yüksek sayıda göçmen Türkiye'ye iade edilmiş olacak. Bundan sonra devam etmesi beklenen iade sürecine Pakistan ve Bangladeşli göçmenlerin de ekleneceği açıklandı.