Yunanistan 24 Şubat'ta genel greve gidiyor

T24 - Papandreu'nun kemer sıkma planına tepki gösteren yarım milyon çalışan grev yaptı. Yunanistan'ın uçak seferleri durdu, okullar kapandı, devlet daireleri de mesai yapmadı. AB'nin Atina'ya destek planı üzerinde anlaştığı belirtiliyor



Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Yunanistan’da, başbakan Yorgo Papandreu yardım elini uzatması için büyük beklentiler içinde olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Paris’te görüşürken, Atina’da memurlar sokaklara döküldü. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin en büyük iki sendikasından birisi olan ‘Memurlar Birliği’ (ADEDY) hem maaşların dondurulması hem de emekliliği güçleştiren yeni emekli yasa tasarısını protesto için dün (Çarşamba) 24 saatlik greve gitti.





THY seferleri yapılamadı



Hava kontrol kulelelerinde çalışanların greve iştirakı nedeniyle THY’nin Atina seferleri dahil tüm iç ve dış seferler iptal edildi.



Yunanistan’daki tüm havaalanlarına tek yolcu uçağı inmedi tek uçak kalkmadı. Bakanlıklar, devlet daireleri, belediyeler, okulların büyük bir bölümü kapalı kaldı. Hastanelerde sadece acil vakalara bakıldı. Toplu taşımacılık da da büyük güçlüklerle sağlandı.





İlk kez AB Bayrağı yakıldı



Atina başka olmak üzere tüm şehirlerde düzenlenen gösterilerde devlet memurları Papandru hükümetini protesto etti. Memurlar sendikasının Atina’daki gösterisinde ilk kez AB bayrağı ateşe verildi. Gösetiriciler başkentteki AB bürosu önünde Avrupa aleyhtarı sloganlar atarak AB bayrağını yaktılar.



1 Ocak 1981’de AB üyesi olan Yunanistan’da çalışanların ilk kez AB bayrağı yakmaları dikkat eçkti. Gösteride ayrıca belediyelerde çalışan temizlik işçileri polisle çatıştı. Polis gözyaşartıcı gaz kullandı.



Devlete 800 milyon avro tasarruf sağlaması umulan bu önlemlerle 300 milyar avro tutarındaki borçların ve yüzde 12’yi bulan bütçe açığının azaltılması hedefleniyor. Bu açık ortak para birimi avroyu kullanan ülkeler için izin verilen yüzde 3 düzeyinin dört katı.



Çalışanlar ise dar gelirli kesimin değişikliklerden olumsuz etkileneceğini, zenginlerin ise vergi kaçırmaya ya da açıkları kollayarak ‘vergiden kaçınmaya’ devam edeceğini savunuyor. Memurlar ve Komünist Parti’ye yakın bir diğer sendika, Atina ve Selanik’te ayrı protesto gösterileri planlıyor.





24 Şubat’ta genel grev



Ülkenin en büyük konfederasyonu olan GSEE ise 24 Şubat’ta genel greve hazırlanıyor. Papandreu ‘uçurumun kıyısı’ndan dönmek için halktan destek istedi Dünkü grevi düzenleyen ve yarım milyon çalışanı temsil eden memur sendikası ADEDY, 24 Şubat eylemine de katılacaklarını duyurdu.



Papandreu için hem Sarkozy hem de bugün (Perşembe) Brüksel’de başlayacak AB zirvesi büyük önem taşıyor. Peşpeşe açıkladığı kemer sıkma önlemleri Papanderu’nun AB karşısındaki pozisyonunu güçlendirdi. Atina’daki beklentiler zirvede Yunanistan’a yardım elinin uzatılmasının kararlaştırılması. Özellikle Almanya’nın “Yunanistan’ı kurtarma planı” üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu arada yeni vergilendirme oranları açıkladı. Yılda 12 bin avroya kadar gelir vergiden muaf tutulurken, vergi katsayısı 12-16 bin arası yüzde 18, 16-22 bin arası yüzde 24, 22-26 bin arası yüzde 26 olarak belirlendi. 60 bin evronun üzerindeki gelirde vergi katsayısı yüzde 40.





Taksiciler tepkili



Taksiciler, seyyar satıcılar, benzin istasyonu sahipleri ve şans oyunları bayileri gibi bazı serbest meslek sahiplerinin vergilendirme şekli de değişti. Artık yer yıl her iş kolu için bir vergi miktarı saptamak yerine, gelir-gider defterlerinin tutulması, yazar kasa zorunluluğu ve gelire göre vergilendirilme zorunluğu getirildi. Özellikle taksiciler bu önleme tepki gösterdi. Ayrıca bankalarda üst düzey yöneticilere verilen bonusların yüzde 90 vergilendirilmesi de kararlaştırıldı.





Emeklilik zorlaştı



Yunanistan’da ortalama 61.4 olan emeklilik yaşı 2015’te 63’e çıkacak. Yaş esas alınarak zorunlu emeklilik kaldırılacak. Bazı durumlarda 67 yaşına kadar çalışabilecek. Daha çok yıl çalışan daha yüksek emekli maaşı alacak. 2013’den itibaren en az 60 yaşında olan bir çalışan ancak 35 yıl sigortalı olması halinde emekliye ayrılabilecek. Yine 2013’den itibaren emeklilik yaş sınırında kadın-erkek eşitliği getirilecek.





Almanya: Tahvil alırız



Avrupa Parlamentosu’nun Alman üyesi Wolf Klinz, Yunanistan’ı kurtarmak için KfW gibi bir Alman kamu bankasının Yunan tahvili almasını içerebileceğini söyledi.





Yunanistan nasıl bu hale geldi?



Yunanistan’ın bütçe açığı sorunu geçen kasım sonunda patlak verdi. Yunanistan’da yeni hükümetin 2009 için bütçe açığı/milli gelir oranı tahmini, yüzde 12.7 ile önceki hükümetin öngörüsünün iki katından fazlaydı. Yeni hükümetin bütçe açığı tahmini, Yunanistan’da resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilerin güvenilir olmadığını da ortaya çıkardı. Yunanistan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan bütçe açığını kısma planıyla, bütçe açığı/milli gelir oranını 2012 sonunda yüzde 3’ün altına indirmeyi hedefliyor. AB’de geçerli olan Maastricht kriterlerine göre bir ülkede bütçe açığı/milli gelir oranının yüzde 3’ü geçmemesi gerekiyor. Ülkelerde bu oranın yüzde 3’ü geçmesi durumunda AB ülkeyi uyarıyor ve bu düzeye çekmesi için harekete geçiyor.





AB, Yunanistan’a çalışmış



AB’nin 2008 bütçesine 2.3 milyar avro göndermesine karşılık; AB fonlarından 8.5 milyar avro kullanan Yunanistan’ın 1981’den bu yana üyeliği sayesinde sağladığı kaynak 85 milyar avroyu buldu. AB, her Yunanlı’ya 27 yılda 7 bin 700’er avro ödedi. Yunanistan, AB’den net 6.2 milyar avro aldı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan, 27 yıllık AB üyeliği boyunca AB fonlarından net 85 milyar avro kullandı. Buna göre, 27 yılda her bir Yunanlı’ya AB 7 bin 700 avro ödedi.





İspanya ve Portekiz’in durumu farklı



Moody’s, İspanya ve Portekiz’in, Yunanistan’la aynı borç sorunlarını yaşamadığını ve iki ülkenin de kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Moody’s ülke riski bölümü başkanı Pierre Cailleteau, “Ne Portekiz ne de İspanya’nın desteklenmesi veya kurtarılması gerekiyor” dedi. Portekiz ve İspanya’nın bulunduğu başka Avrupa ülkelerinin de borç yüklerini karşılamada zorlanabileceği yönündeki endişeler, riskli varlıklara karşı olan iştahın son haftalarda dünya çapında azaltmasına yol açmıştı.





Başbakan’ın maaşını donduran plan



Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmeye hazırlanan Papandreu grevden hemen önce bir dizi yeni önlem daha açıkladı. Papandreu, söz konusu çözümlerin elden geldiğince zayıf ve orta tabakayı korumaya yönelik olacağını kaydetmişti:



* Başbakan, bakan ve bakanlıklardaki genel sekreterler ve milletvekilleri de dahil olmak üzere, yüksek ücret alan memurların maaşları donduruldu. Maaş dışında yapılan ek ödeneklerin ise yüzde 10 azaltılması kararlaştırıldı.



* KİT başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında tavan, bakanlık genel sekerterlerinin maaşı esas alınarak belirlenecek.



* Hiçbir devlet kuruluşunda bonus ödenmeyecek.



* 2000 avronun üzerindeki memur maaşları dondurulacak, ek ödemeler yüzde 10 indirilecek.



* Devlette ek mesai saatleri yüzde 30 azaltılacak.



* 2000 avronun altındak emekli maaşlarında 2010 yılında yüzde 1.5 zam yapılacak.



* Sağlık, eğitim bakanlıkları personeliyle polis teşkilatı dışında devlete hiçbir memur alınmayacak.



* Emekli maaşlarına da çalışanlar gibi 1500 avronun üzerinde olması durumunda bu yıl zam yapılmayacak.Tabanın gerektiğinde 1000 avroya kadar indirilebileceği söyleniyor.



* Yunanistan’da ortalama 61.4 olan emeklilik yaşı 2015’de 63’e çıkarılacak



* Kamuda emekliye ayrılan her 5 memura karşılık bir kişi işe alınacak. 12 bin avronun üzerindeki kazançlara yüzde 18’den başlayarak yüzde 40’a kadar varan vergiler getirildi.