Yunanistan 2011 bütçesini onaylayacak

T24- Yunanistan Parlamentosu, bugün kamu harcamalarında büyük kesintiler ve vergi artışları içeren 2011 bütçesini oylayacak. Sendikalar, meclisin önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

Oylama öncesinde ulaşım sektöründe örgütlü sendikaların çağrısıyla başlatılan grev Atina'da hayatı felce uğrattı.

Belediye otobüsleri ve trenler çalışmadı, binlerce kişi işe arabalarıyla ya da taksiyle gitmek zorunda kaldı.



İş durdurma eylemi





Ülkenin en büyük iki sendikası bugün kesintileri protesto için üç saatlik iş durdurma eylemine gitti. Sendikalar, meclisin önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

Meclis'teki bütçe oylaması ise gece geç saatlerde yapılacak. Muhalefetin yanı sıra iktidardaki Sosyalist Parti'den bazı milletvekillerinin de karşı çıkmasına rağmen, bütçe tasarısının onaylanması bekleniyor.

Avrupa Birliği ve IMF'den alacağı 110 milyar euroluk yardım karşılığında ağır bir kemer sıkma programı uygulamaya başlayan Yunanistan, 2011'de, bütçe açığını, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 7,4'ü seviyesine çekmeyi hedefliyor. Bu yıl bütçe açığı yüzde 9,4 idi.

Yunan hükümeti, sendikaların sert tepkisini çeken programın eksiksiz uygulanmaya başladığını ve belirlenen hedeflere ualşılacağını söylüyor.

Ancak dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın notunu gelecek ay yatırım yapılabilir seviyenin altına çekebileceğini duyurdu.

Uygulanan önlemler sonucu Yunan ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3 oranında küçülmesi, işsizliğin de 12,1'den 14,6'ya çıkması bekleniyor.