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Dünya

Yunanistan, 16 kaçağı iade etti

Yunanistan'a yasa dışı yollardan giden 14'ü Irak uyruklu, toplam 16 kişi Türkiye'ye iade edildi.

16 Mart 2009 02:00

Yunanistan'a yasa dışı yollardan giden 14'ü Irak uyruklu, toplam 16 kişi Türkiye'ye iade edildi.

Edinilen bilgiye göre, İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan protokolde, Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı ve illegal giriş yapmak suçlarından yakalanan B.A. (25), almış olduğu hapis cezasının infazı sonrası Türk yetkililere teslim edildi.

Yasa dışı yollardan gittiği Yunanistan'da yakalanan M.A. da (43), Türkiye'ye sınır dışı edildi. Söz konusu iki Türk'le ilgili, adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu arada, yasa dışı yollardan gittikleri Yunanistan'da yakalanan 14 Irak uyruklu, "Yasa dışı Göçmenlerin Geri Kabulüne İlişkin Protokol" çerçevesinde Türk görevlilere teslim edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile ifadeleri alınan Iraklılar, sınır dışı işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Jandarma ve sınır devriyelerince yapılan kontrollerde, Merkez ve İpsala ilçelerinde yakalanan Filistin, Irak ve Gürcistan uyruklu toplam 8 kişi, sınır dışı işlemi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.

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