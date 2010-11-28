Yunanistan 1,5 milyar Euro'luk silah alımından vazgeçti

T24 - Yunanistan’ın, Rusya’dan satın almayı planladığı 1,5 milyar avro değerindeki tank ve zırhlı araç alımını, ekonomik krizi gerekçe göstererek iptal ettiği bildirildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yeralan açıklamada, "Yürürlükteki yasalara göre, TOMA BMP-3M tipi zırhlı araçların satın alımıyla ilgili müzakere komisyonu çalışmalarının, Yunanistan Silahlanma Genel Müdürü Dimitrios Yorgopulos’un kararıyla 22 Kasım 2010 tarihinde durdurulduğu" açıklandı.

Yunan medyası, "Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın, ülkedeki ekonomik krizi gerekçe göstererek aldığını belirttiği bu kararının, Karamanlis döneminde imzalanan anlaşma uyarınca, Rusya’dan 450 zırhlı araç satın alımının iptal edildiği anlamına geldiğini" duyurdu.

Haberlerde, "Yunanistan’ın bu kararı almasında, başta 1,2 milyar avro olarak hesaplanan silahların maliyetinin sonradan 1,7 milyara yükselmesinin etkili olduğu" öne sürüldü.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Panos Beglitis, kısa bir süre önce Associated Press’e verdiği demeçte, "Atina yönetiminin, silahlanmayla ilgili sürdürdüğü görüşmelerde ekonomik ve finansal durumu gözönünde bulundurduğunu" belirtmişti.

Finansal krizin pençesindeki Yunanistan’ın askeri bütçesinin, GSYH’ye oranı bakımından AB’nin en büyük askeri bütçesi olduğu belirtiliyor.



