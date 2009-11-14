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Dünya

Yunanistan, 15 Kasım'a 'kara bir sayfa' dedi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kuruluş günü olan 15 Kasım'ı "kara bir sayfa" olarak niteledi.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin kuruluş günü olan 15 Kasım'ın "uluslararası yasal düzene saygılı olan herkes için kara bir sayfa olduğunu" ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Pazar günü Kıbrıs'ta, Türk ordusu tarafından işgal edilen topraklarda sahte devletin kuruluşunun 26. yılı tamamlanmaktadır. 1983'ün 15 Kasımı, uluslararası yasal düzene saygılı olan herkes için kara bir sayfa olarak kalmaya devam etmektedir. Kıbrıs sorunu, BM ve Avrupa Birliği üyesi olan bağımsız bir devletin işgali ve istilası meselesi olarak sürmektedir. Kabul edilemez bu durum sona ermelidir. Yunanistan, Başkan Hristofyas'ın (Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas) anlaşmalı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalarını, vasilerin olmadığı, Türk işgalinin sona ermesine ve adanın yeniden birleşmesine yol açacak, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs'ın AB'ye katılımıyla güvence altına alınan hürriyet, güven ve refah içeren bir ortamda birlikte yaşamalarını sağlayacak bir Kıbrıs çözümünü desteklemektedir."

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