Yunanistan 105 milyar Euro’yla borç silme rekoru kırdı

T24 - Yunanistan’a yönelik ikinci kurtarma paketi kapsamında hayata geçirilen tahvil takas anlaşmasında gönüllü katılım yüzde 85.9’u buldu. Saç tıraşı diye anılan işlemle Yunanistan’ın tek kalemde 105 milyar Euro borcu silindi. Bu konuda tarihi rekor kıran Yunanistan’da kişi başına 10 bin 530 Euro borç silinmiş oldu.

Borç krizindeki Yunanistan’ın Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu’dan (IMF) aldığı 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketi kapsamında uygulanan tahvil takas işlemine (PSI) dün beklentilerin üzerinde bir oranla yüzde 85.9 katılım sağlandı. Saç tıraşı olarak anılan bu işlemle Yunanistan’ın bir kalemde 105 milyar Euro borcu silinmiş olacak. Her Yunanlı’nın kişi başına düşen borcundan 10 bin 530 Euro silinmesi anlamına gelen bu işlemle, tarihi rekor da kırıldı. Tahvil takas anlaşmasıyla Yunanistan’ın özel sektöre olan 206 milyar Euro’luk borcunun yüzde 53.5’inin silinmesi söz konusu olacak.



152 milyar Euro gönüllü



Yunan hukukuna tabi 177 milyar Euro’luk devlet tahvillerinin takas işlemine gönüllü katılan özel kreditörlerin elinde bulunan kısmının değeri 152 milyar Euro. Hükümetin zorunlu katılım anlamına gelen ‘Kollektif Eylem Hükümleri’ni (CAC) devreye almasıyla birlikte PSI’ya katılım oranı yüzde 95.7’ye ulaşarak 197 milyar Euro’luk tahvil değerine çıkacak. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, “Anlaşmanın uygulanmasının ardından kolektif eylem hükümlerinin devreye alınmasını talep etmek için konuyu parlamentoya taşıyacağız. Bu istisnai bir başarı, ülke tarihine geçmesi gereken bir an. Hükümet için bir güven oyu” dedi.



Uluslararası hukuka tabi



Uluslararası hukuk altındaki 17.4 milyar Euro’luk Yunan tahvillerinin de 12.3 milyar Euro’luk kısmının anlaşmaya katıldığı bilgisini veren Venizelos, “9.8 milyar Euro tutarındaki Yunan ve uluslararası hukuk altındaki Yunan tahvillerini elinde bulunduran kamu şirketlerinin katılımı da 7 milyar Euro oldu” dedi. Hükümet uluslararası hukuka tabi Yunan tahvili sahiplerine ve PSI’yı kabul etmeyen kreditörlere gönüllü katılım için 23 Mart’a kadar yeni başvuru süresi tanıdı. Bu kategorideki takas işlemleri 11 Nisan’da yapılacak.



1000 Euro’nun 535’i silindi



PSI işlemine 206 milyar Euro’luk devlet tahvileri dahil edildi. Avrupa Merkez Bankası’ndaki 177 milyar Euro’luk devlet tahvilleri ise işlem dışında bırakıldı. İşlem, her 1000 Euro’luk tahvilin 535 Euro’sunun silinmesini, tahvil sahibine peşin ödeme anlamına gelen Avrupa Finansal İstikrar Fonu’ndan (EFSF) 150 Euro’luk tahvil ve geriye kalan 315 Euro için de 30 yıla kadar uzayan ortalama yüzde 3.65 faizli İngiliz hukuku hükümlerine bağlı yeni Yunan devlet tahvili verilmesini öngörüyor.



İlk taksit 20 Mart’ta



Gönüllü katılımın beklenenden yüksek olmasının Yunanistan’ı kontrolsüz bir iflastan kurtardığı yorumları yapılırken, bundan sonraki süreçte takvim şu şekilde işleyecek: Tahvil takas işlemi 12 Mart Pazartesi günü yapılacak. 14 Mart’ta Eurogroup toplanarak Yunanistan’a 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketinin taksit programını belirleyecek. 15 Mart’ta Uluslararası Para Fonu (IMF) bu paketteki payını saptayacak. 20 Mart’a kadar yardım paketinin ilk taksidi Yunanistan’a verilecek.



IMF: Krizde artık baharın kokusu geliyor



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan’ın tahvil takası planıyla ilgili şunları söyledi: “Ulaşılan rakamlar umut verici. Özel sektör kreditörlerinden gelen gönüllü katılım son derece önemli. Krizde artık baharın kokusunu alıyoruz. Ağır kriz riskinin şimdilik bertaraf edildiğini düşünüyorum. Ancak güvenlik duvarını henüz kuramadılar. Avrupalı liderlerin güvenlik duvarının büyüklüğünde uzlaşmaya varacaklarına inanıyorum. Temmuzda hayata geçmesi planlanan daimi Avrupa İstikrar Mekanizması’nın büyüklüğü belirleyici olabilir.”



Euro krizinde en kötü engellenmiş oldu



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Euro Bölgesi borç krizinde en kötünün engellenmiş göründüğünü belirterek, “Avrupa’nın borç krizini sonlandırmak üzere aldığı önlemler artık dünyanın geri kalanı için önemli bir risk teşkil etmiyor. Ancak yine de Avrupa’nın krizden çıkmış görünmesi için önünde uzun ve zorlu bir yolu var” dedi.



Bu Yunanistan için kaçırılmayacak fırsat



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, tahvil takas anlaşmasına katılımın yüksek olmasının geçen ay üzerinde uzlaşılan ikinci kurtarma paketine güçlü bir destek anlamına geldiğini söyledi. Rehn, “Şimdi Yunan makamlarının ekonomik ıslah programına güçlü taahhütlerini sürdürmelerini ve paketi dikkatlice ve zamanlıca uygulamalarını bekliyorum. Bu program Yunanistan’da sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme çabalarımızın köşe taşı ve kaçırılmayacak bir fırsattır” dedi.



35.5 milyar Euro serbest bırakıldı



Euro Bölgesi tahvil takas operasyonunda özel sektöre olan tahvil borçlarının yüzde 53.5’ini silen Yunanistan’a 35.5 milyar Euro’yu serbest bıraktı. Yunanistan, telekonferans toplantısı gerçekleştiren Euro Bölgesi maliye bakanlarının serbest bıraktığı fonlardan 30 milyar Euro’luk ‘tatlandırıcıyı’ borç takasına katılan banka ve finans kuruluşlarına aktaracak, kalan 5.5 milyar Euro’yu ise faiz ödemelerinde kullanacak. Euro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’a ikinci kurtarma paketine nihai onay doğrultusunda ulusal prosedürlerin başlatılması için gerekli şartların mevcut olduğunu ve bakanların Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) pakete önemli katkı beklediklerini söyledi.



Venizelos: Halkın omzundan 105 milyar Euro yük kalktı



Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, tahvil takası anlaşmasına katılımın yüksek olmasıyla bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. Tahvil takası anlaşmasının oldukça tatmin edici ve başarılı bir şekilde sonlandığını söyleyen Venizelos şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu anlaşmayla Yunan halkının ve gelecek nesillerin omuzlarından 105 milyar Euro’luk bir yük kalktı. Gerekli önlemleri uyguladığımız sürece borcumuz sürekli olarak azalacak.”



Fitch, Yunanistan’ın notunu ‘sınırlı temerrüt’e çekti



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan’ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu kredi notunu ‘C’den ‘sınırlı temerrüt’e düşürdü. Buna göre tahvil takası kapsamında Yunan yasalarına tabi tahvillerinin kredi notu ‘C’den ‘D’ye indi. Yabancı devlet yasalarına tabi tahvillerin notu ise, 23 Mart’a kadar ‘C’ olarak kalacak, bu tarihten sonra ‘D’ye indirilecek. S&P ve Moody’s de, Yunanistan notunu ‘sınırlı temerrüt’ seviyesine çekmişti.



