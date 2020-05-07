Yunanistan 1 Temmuz'da kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların aşamalı olarak hafifletildiği Yunanistan, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeyi turistlere açmayı planlıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Belki barlar kapalı olacak, belki kalabalık gruplar oluşmaz ama Yunanistan'da yine de harika bir yaz geçirebilirsiniz" dedi.

CNN'den Nic Robertson'a konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın 1 Temmuz'dan itibaren turistlere açılarak sosyal mesafe kurallarına uyan bir turizm sezonu planladığını söyledi. Miçotakis, "Bu yaz turizm geçen yıllara göre çok farklı olacak. Belki barlar açılmayacak, kalabalık gruplar olmayacak ama yine de Yunanistan'da harika bir yaz geçirebilirsiniz." dedi. Miçotakis seyahat edecek olanların ülkelerinden çıkmadan önce test olması gerekeceğini, yalnızca antikor testi pozitif çıkan ve Koronavirüs testi negatif çıkanların ülkeye girebileceğini söyledi.

Gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 20'si turizme dayanan Yunanistan için turizm sezonunun dolu geçmesi önem taşıyor.

Yunanistan, Koronavirüs salgınında erken alınan sokağa çıkma yasağı önlemiyle vaka sayısını son verilere göre 2 bin 663 vaka kaydedilirken 150 kişi hayatını kaybetti.