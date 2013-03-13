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Dünya

Yunan vekillere bombalı saldırı

unanistan'ın Selanik kentinde Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Stavros Kalafatis, YDP milletvekilleri Kostas Giulekas ile Yorgos Orfanos'un ofislerine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi

13 Mart 2013 09:50

Yunanistan'da 1'i bakan 3 milletvekilinin ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı, can kaybı ve yaralanmaya yol açmazken, ofislerde maddi hasar meydana geldi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Stavros Kalafatis, YDP milletvekilleri Kostas Giulekas ile Yorgos Orfanos'un ofislerine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan ofislere kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bombalı saldırı düzenlendi. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı, ofislerde maddi hasar meydana geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Simos Kedikoğlu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ''Terör eylemlerinin hükümeti yıldırmadığını aksine hükümetin doğru yolda olduğunu teyit ettiğini'' söyledi.

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