Yunan vekilden rüşvet istifası

Yunanistan'da anamuhalefet PASOK Partisi milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı Hristos Verelis, adının geçtiği rüşvet iddiaları nedeniyle milletvekilliğinden istifa etti.



Yunan basın yayın organları, PASOK iktidarı döneminde, 2000-20004 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Verelis'in, Almanya'da ağır vasıta üreticisi MAN şirketinde patlak veren rüşvet skandalı sonrasında harekete geçen Atina Asliye Hukuk Savcılığı'nın araştırma başlatılması kararıyla birlikte, istifasını sunduğunu duyurdular.



Verelis'in bakanlık görevi sırasında MAN'dan çok sayıda troleybüs alındığı belirtilen haberlere göre eski bakan açıklamasında, "Ortada bir takım iddialar olduğunu ve bazı çevrelerin Avrupa Parlamertosu seçimleri öncesinde olumsuz bir ortam yaratmaya çalıştıklarını" söyledi. Verelis, "sözkonusu troleybüs alımı ile kendisinin bir bağlantısı olmadığını" kaydederek, konuyla ilgili araştırmaların biran önce sonuç getirmesini ümit ettiğini" belirtti. Verelis, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki istifamın nedeni araştırmaların hız kazanmasını sağlamaktır" dedi.



İstifanın Yunanistan Parlamentosu Başkanı Dimitri Siufas tarafından kabul edildiği, Verelis'in yerine ise Andreas Makripidis'in geldiği açıklandı. Yunanistan Parlamentosunda bir üyenin istifa etmesi halinde, seçimlerde partinin ikinci en çok oyu almış olan adayı boşalan milletvekilliğine getiriliyor.



Almanya'da, MAN'ın 2002 ile 2005 yılları arasında yurtiçi ve yurtdışında, kamyon, tır ve otobüs satışlarını artırmak için yetkili kişilere rüşvet verdiği iddiasının gündeme gelmesiyle, Yunanistan'da da soruşturma başlatılmıştı.

