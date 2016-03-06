Yunan validen hükümete çağrı: Makedonya sınırında acil durum ilan edilmeli!

Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki İdomeni bölgesini ziyaret eden Yunan vali Apostolos Çitzikostas büyük bir insani trajedinin yaşandığı sınır bölgesinde acil durum ilan etmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Euronews'te yer alan habere göree, İdomeni’de bulunan kamplarda 13 ila 14 bin sığınmacının “mahsur kaldığını” belirten Çitzikostas durumu büyük bir insanlık krizi olarak nitelendirdi.

Yunanistan’a her gün yaklaşık bin sığınmacı sınırdaki İdomeni bölgesine geliyor. Buna karşın Makedonya’ya günde sadece 300 sığınmacının geçiş yapmasına izin veriliyor.

Sığınmacılar uzun ve zorlu yolculuktan sonra sınırda bekletilmelerine karşı öfkeli .“Büyük zorluklarla buraya gelmeyi başardık. Yolda her şeyimiz bizden alındı. Eşyalarımız çalındı. Pasaportlarımız bile yok. Bu mu Avrupa? Eğer bilseydim kesinlikle buraya gelmezdim.”

İdomeni bölgesinde faaliyet gösteren Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Idomeni’deki kampın en kalabalık günlerini yaşadığını belirterek, sığınmacı sayısının giderek artmasından endişe duyduklarını, sağlık hizmetlerinin verilmesinde sorunlar yaşandığına dikkat çekti.