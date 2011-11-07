-Yunan uçakları Türk jetlerini tacizden vazgeçmiyor ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Yunanistan'da savunma harcamalarında kesintiye gidilmesi ve ordunun küçültülmesi planlanırken savaş uçakları, Türk savaş uçaklarının uluslararası hava sahasındaki uçuşlarına müdahale etmeye devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının 2010 yılında yaptığı toplam sorti sayısı 2 bin 843 olarak gerçekleşirken, Yunanistan uçakları Ege'de 12 bin 346 sorti yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkedeki ekonomik krize ve Türkiye'nin ''karşılıklı uçuşları azaltalım'' önerisine rağmen bu yıl da geri adım atmadı. Yunan savaş uçakları 2011'in ilk 10 ayında 293'ü ''önleme'' ve 199'u ''taciz'' olmak üzere toplam 492 kez Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların uluslararası hava sahasındaki uçuşlarına müdahalede bulundu. Yunan savaş uçakları, ekim ayının ilk haftasında 42 ''taciz'' ve 34 ''önleme'' uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Ege ve Akdeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki eğitim ve tatbikat uçuşlarına eylül ayında 41, ağustos ayında ise 36 kez müdahalede bulundu. Yunan savaş uçakları, temmuzda 46 ''önleme'' uçuşuyla Türk savaş uçaklarına tehlikeli mesafede yakınlaşırken, haziranda bu rakam 35 olarak gerçekleşti. Midilli adasının kuzey batısı, Sakız adasının kuzeybatısı ve Ahikerya adasının kuzeyindeki uluslararası hava sahasında yoğunlaşan Yunan müdahaleleri, mayısta 29 kez yaşandı. Nisanda Yunan ''taciz'' uçuşları 43'e çıkarken, bu rakam martta 34, şubatta 41 ve ocakta 47 olarak gerçekleşti.