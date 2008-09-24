Yunan tatbikatına kene darbesi

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Batı Trakya ve Ege’deki programlı en büyük tatbikatı olan 'Parmenion'u keneler bastı. 183 asker hastanelik oldu



"Parmenion"un Meriç Nehri’ndeki Türk-Yunan sınırı yakınlarında süren kara kuvvetleri tatbikatı esnasında kene ısırmasından hastaneye sevkedilen askerlerin sayısı 183’e yükseldi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Kene ısırmasıyla hastanelere sevkedilen askerlerden keneler çıkarıldı ve antibiyotik ilaç tedavisi uygulandı.



Daha önce de ishal yüzünden aksamıştı



2005 yılındaki "Parmenion" tatbikatı sırasında da bu kez hava kuvetlerinde görevli 100’ü pilot toplam 700 er ve subayın karavana yüzünden bağırsakları bozulmuştu. Er ve subayların sürekli tuvalete gitmeleri nedeniyle tatbikatın bir bölümü gerçekleştirilememişti.



