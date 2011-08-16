-Yunan takımıyla dostluk maçı MANİSA (A.A) - 16.08.2011 - Manisaspor, Yunanistan'ın Süper Lig ekibi Skoda Xanthi ile dostluk maçı yapacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımın 19 Ağustos Cuma günü Yunanistan Süper Lig ekibi Skoda Xanthi ile dostluk maçında karşı karşıya geleceği, Yunanistan'ın İskeçe şehrinde, Skoda Xanthi Arena'da oynanacak karşılaşmanın saat 18.30'da başlayacağı belirtildi. Manisasporun bu özel maç için 18 Ağustos Perşembe günü saat 09.00'da havayolu ile İstanbul'a oradan da karayolu ile Yunanistan'a gideceği kaydedildi.