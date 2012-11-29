Yunan sporcular Edirne'de yüzecek

Yunanistan'ın Orestiada Yüzme Kulübü'nün sporcuları, parasızlık yüzünden havuzlarının kapanması nedeniyle antrenmanlarını Edirne'de yapacak.

Yunanistan'da, Meriç (Evros) ilindeki Kumçiftliği (Orestiada) Yüzme Kulübü'nün sporcuları, kentteki tek yüzme havuzunun parasızlık yüzünden kapanması nedeniyle antrenmanlarını Edirne'de yapacak.

Kulüp Başkanı Odisseas Reçidis, Orestiada'da, 2010 yılında inşa edilen belediyeye ait yüzme havuzunun, kış aylarında ısıtma giderlerinin karşılanamaması yüzünden kapandığını belirterek, zor durumda kalan sporcuların antrenmanlarını yaza kadar Edirne'deki yüzme havuzlarında sürdüreceklerini belirtti.

Geçen yaz Edirne'de düzenlenen yüzme yarışmaları sırasında tanıştığı Türk mevkidaşlarının bu konuda kendilerine yardım teklifinde bulunduğunu belirten Reçidis, ''Maalesef teklifi kabul etmek zorunda kaldık. Yunanistan'da, Orestiada'ya en yakın yüzme havuzu 114 kilometre uzaklıktaki Aleksandroupolis'de (Dedeağaç) bulunuyor. Edirne ise bize sadece 22 kilometre uzaklıkta'' dedi.

Orestiada Belediye Başkanı Dimitris Muzas ise ekonomik açıdan zor durumda bulunan belediyenin, yüzme havuzunun bakımı ve ısıtılması için para ayıramadığını belirterek, ''Havuza sadece yakıt için 50 bin Euro lazım. Param yok. Okullara yakıt almayı tercih ediyorum. Başka bir şey yapamam'' diye konuştu.

Orestiada Yüzme Kulübü'ne bağlı 30 sporcunun ilk antrenmanlarını yapmak için cumartesi günü bir minibüsle Edirne'ye gelecekleri öğrenildi.