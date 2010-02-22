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Dünya

Yunan siyasetinde 's.ktir git' bombası

Eski başbakanın kendisine kötü bir oyun oynadığına inanan Dora ‘Ha s.ktir git’ (Yunanca A g.... su) diyerek telefonu kapattı.

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Yunanistan, anamuhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin 29 Kasım 2009'da yaptığı liderlik seçiminde eski Başbakan Kostas Karamanlis ile eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani arasında geçtiği ortaya çıkan bir telefon görüşmesine kilitlendi.

Karamanlis aday olmadığı liderlik yarışında yine eski dışişleri bakanlarından Andonis Samaras’a yenilen Bakoyani’yi teselli için telefonla aradı. Ancak kadın siyasetçinin “Ha s.ktir git” diyerek Karamanlis’in yüzüne telefonu kapattığı iddia edildi. Küfür iddiası gazete ve web sitelerinde ‘nükleer bomba’, ‘siyasi skandal’ diye karşılandı.

İddiayı, To Vima gazetesinin köşe yazarı, DOL yayın grubu yönetim kurulu üyesi ve Mega TV programcısı Yiannis Pretenderis ortaya attı. Pretenderis şunları yazdı: “Dora-Kostas ilişkisi cehennem gibi. 29 Kasım gecesi Karamanlis telefonla aradı. Eski başbakanın kendisine kötü bir oyun oynadığına inanan Dora ‘Ha s.ktir git’ (Yunanca A g.... su) diyerek telefonu kapattı. O günden sonra bir daha konuşmadılar.”

Yazıyı ne Bakoyani ne Karamanlis resmen yalanladı. Ancak Bakoyani’nin “Ya yalanla ya da yayın yönetmenine ve adalete başvuracağım” mesajı gönderdiği iddia edildi. DOL’unyeni başkanı Stavros Psiharis’in de Pretenderis’e “Ortalığı karıştırdın, sen temizle” dediği öne sürüldü.


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