Yunan şikesinde Kavala ve Volos küme düşürüldü

T24 - UEFA Başkanı Michel Platini, şike ve rüşvet bataklığına batan Yunanistan’a çıkarma yaptı. UEFA Başkanı, Atina'da Yunanistan Başbakanı Papandreou, Kültür Bakanı Pavlos Geroulanos ve Yunanistan Federasyon Başkanı Sofoklis Pilavios ile görüştü. Ülkede süren şike operasyonunda Yunanistan Süper Ligi takımlarından Kavala ve Volos küme düşürüldü. Ayrıca iki takıma da 300 bin Euro ceza verdi.





Yunanistanda yıllardır süre gelen şiddet, rüşvet ve şike olaylarına UEFA el koydu. Uzun süredir yaşananları uzaktan takip eden UEFA Başkanı Platini, önceki gün Yunanistan’a giderek yaşanan olaylarla ilgili görüşmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı Papandreou ile UEFA Başkanı Michel Platini toplantısı sonrasında bundan sonra “El ele” çalışacaklarını söylediler.



Platini, Yunanistan'da şike ile karar süreci hakkında “Sadece polis ve yetkililer delilleri verir. Önce federasyon bilgilendirilir ardından UEFA” yorumunu yaptı.

Panathaikos-Olypiakos maçı da var



UEFA'nın incelemeleri ile 2009 yılında Yunanistan'a gönderdiği 22 şüpheli ikinci lig maçının yer aldığı rapor ile Yunanistan Futbol Federasyonu soruşturmayı başlattı. Son olarak Olympiakos Kulübü Başkanı'nın da içinde bulunduğu 84 kişi şüpheli durumunda. 54 maç ise inceleme altında. Bu maçlar arasında geçtiğimiz sezon oynanan Panathinaikos - Olympiakos maçı da var.

Yunanistan'a tecrübe aktarımı yapılacak



Eğer karşılaştırma yapılırsa şike soruşturması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu, Yunanistan'dan daha iyi durumda. Gerçi Yunanistan'da ligler ertelenmedi ve takımları da Avrupa kupalarından men edilmedi ama UEFA, Yunan futbolunun idaresini gayri resmi olarak devraldı. UEFA, Yunanistan'a, şike, doping, şiddet ve hakemlik konusunda know-how (tecrübe aktarımı) verecek. UEFA'nın şike, şiddet, doping ve hakemlik konusundaki uzmanları Yunanistan'a gidecek. UEFA'nın Yunanistan'a atadığı müstemleke valilerinden biri ünlü hakem Pierluigi Collina.

Türkiye'deki olayı şimdilik izliyorlar



Yaklaşık 1 aydır Türkiye’de de en büyük gündemlerden biri “Futbolda şike operasyonu”. Platini, havaalanından ayrılırken yaptığı açıklamada yaşananları şimdilik takip ettiklerini belirterek “Aldığımız kararlar var ve Avrupa kupalarından ihraç etmeden önce şike yaptıklarından emin olmamız gerekiyor” dedi.



UEFA, gelişmeleri izleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek kararı bekleyecek. TFF’nin alacağı karara göre UEFA’da gerekli kararını verecek.

