Yunan Savunma Bakanı: Türkiye’nin işgaline karşı bizi savunmasız bırakacaklar

Yunanistan parlamentosu, 13 saat süren oturumda, kreditörlerin ülkeye yeniden borç verme koşulu olarak sunduğu yeni kurtarma paketini halk oylamasına sunma kararı alırken, SYRIZA’nın koalisyon ortağı, milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) lideri ve Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, pakete evet denmesi durumunda Türkiye’nin Yunanistan’ı işgal edeceğini iddia etti.

Parlamentoda koalisyon ortağı milliyetçi parti, pakete karşı çıkarken, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi Partisi (ND) ise halkı hayır oyu kullanmaya çağıran hükümeti, Yunanistan’ı Avrupa dışına itmekle suçlayarak, ağır sözlerle eleştirdi.

Vatan’da yer alan habere göre; hükümet ile muhalefet üyeleri arasında sert tartışmaların ardından yapılan oylamada, 178 milletvekili referanduma gidilmesine ‘evet’ dedi. 300 sandalyeli parlamentodaki 120 milletvekili ise halk oylamasına karşı çıktı.

Referandumda halk, Euro bölgesi ve Uluslararası Para Fonu IMF’nin, ülkeye yeniden nakit akışını sağlamaları karşılığında Yunanistan’dan istedikleri kemer sıkma önlemlerini oylayacak.

Referandum kararı görüşülürken, SYRIZA’nın koalisyon ortağı milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, kreditörlerin ‘asıl amacını’ açıkladı. Kammenos, kreditörlerin Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı savunmasız bırakmak istediğini iddia etti. Kreditörlerin amacının uzlaşma değil Yunanistan’ı ezmek olduğunu savunup referandumda ‘hayır’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

‘Bağımsızlığımızdan vazgeçmemizi istiyorlar’

Kreditörleri ‘Yunanistan’ı dizlerinin üzerine çöktürmeyi ve küçük düşürmeyi’ hedeflemek ve ‘tamamen faşistçe davranmak’la suçlayan Kammenos, “Kreditörler bayrağımızı indirip ulusal bağımsızlığımızdan vazgeçmemizi istiyorlar. AB’de kalmak buna değer mi?” diye sordu.

Kreditörlerin 16 sayfalık önlemler listesini gösteren Kammenos, “Bu 16 sayfa, 5 Temmuz’da halk tarafından onaylanırsa, Yunanistan’ın ülke olarak varlığının sonu olacak” diye konuştu. Yunan Savunma Bakanı, kreditörlerin önlemlerinin ordunun dağılmasına ve işten çıkarmalara yol açacak nitelikte olduğunu belirtip Türkiye’ye atıf yaptı.

Kreditörlerin Yunan Savunma Bakanlığı bütçesinde 400 milyon Euro kesintiye gidilmesini önerdiğini kaydeden Kammenos, “Bu boyutta bir kesintiye gitmek Yunanistan’ı silahsız, uçaksız ve gemisiz olarak Türkiye’nin işgaline karşı savunmasız bırakmak demektir” ifadelerini kullandı.

Muhalefet: Ülkeyi felakete sürüklemenize izin veremeyeceğiz

Hükümetin halk oylaması kararına karşı çıkan ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri ve eski başbakan Antonis Samaras ise ‘hükümetin, parodi bir oylamayla Yunanistan’ı Avrupa’nın dışına itmeye çalıştığını’ ifade ederek, “Darbe bir oylama ile ülkeyi felakete sürüklemenize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SYRIZA hükümetinin 5 aydır uyguladığı politika ile anlaşmayı geciktirerek borcu daha da büyüttüğünü öne süren Samaras, “Halkı hayır oyu kullanmaya çağırıyorsun. Salı günü Yunanistan’ın kalkınma programı sona eriyor. Memur ve emekli maaşlarını hangi parayla ödeyeceksin. Halk oylamasında ‘hayır’ intihar anlamına geliyor” diye konuştu.

Çipras’ın konuşması ayakta alkışlandı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaklaşık 13 saat süren oturumda “Kreditörler bizden kurtarma paketini kabul etmemizi değil, siyasi onurumuzu terk etmemizi istedi” dedi. Başbakan Çipras halkın kurtarma paketini reddedeceğine inandığını da belirtti.

Çipras’ın, kurtarma paketini 5 Temmuz’da referanduma götürmek istediklerini açıklaması, uluslararası kreditörlerde şaşkınlık yaratmıştı. Çipras, kreditörleri ‘gururlu ve mücadele içindeki halkına şantaj yapmakla’ suçlamıştı. Yunan Başbakanı Meclis’teki konuşması sonrasında kabinesi tarafından ayakta alkışlandı.

Parlamentoda sabah saatlerinde başlayan görüşmelerde hükümet kanadı ile muhalefet milletvekilleri arasındaki sert tartışmalar nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı. Meclis Başkanı Zoi Konstandopulu’nun meclis kürsüsünden hükümeti destekleyen bir konuşma yapması ise muhalefetin sert tepkisine neden oldu.

Samaras ve ND’li milletvekillerinin Konstandopulu’nun yaptığı konuşma ile tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek meclis salonunu toplu halde terk etmesi üzerine görüşmelere Başbakan Çipras’ın isteği üzerine bir süre ara verildi. Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından salona gelen Konstandopulu’nun hata yaptığını kabul ederek koltuğunu meclis başkan yardımcısına bırakmasıyla ND’li milletvekilleri yeniden genel kurul salonuna geldi ve görüşmelere devam edildi.

Yunan Maliye Bakanı Yannis Varufakis, Brüksel’de yaptığı ‘Kabul edilmeyecek taleplerde bulunmaya devam ediyorlar’ çıkışının ardından Meclis’te SYRZA’lı milletvekillerinin odağı oldu. Varufakis, dakikalarca vekillere görüşmelerin perde arkasını anlattı.