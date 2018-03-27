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Dünya

Yunan Savunma Bakanı: Türkiye Avrupa yolunu istiyorsa; bu, NATO askerlerini tutuklamakla olmaz

Kammenos, Türkiye'de tutuklu bulunan askerler hakkında açıklama yaptı

27 Mart 2018 18:59

Çeviri: Melike Çapan 

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan TV kanalı ANT1 TV'de Edirne'de sınırı geçtikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan iki asker hakkında açıklamada bulundu. Kammenos, "Türkiye eğer Avrupa yolunu istiyorsa, bu Avrupa'nın ve NATO'nun 2 askerini tutuklamakla olmaz" diye konuştu. 

Kammenos, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm ki onların rehine olarak tutulacağına dair söylediklerim doğrulanmış oldu. Savunma Bakanlıkları arasındaki iletişimin işe yaramadığını gördüğümde onların rehin olarak tutulacağını anladım" ifadesini kullandı.

"Herhangi bir suç isnat edilmeden 26 gündür tutuklu cezaevinde bulunuyorlar" diyen Kammenos, "Eğer Türkiye Avrupa yolunu istiyorsa bu Avrupa'nın ve NATO'nun 2 askerini tutuklamakla olmaz" dedi. 

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